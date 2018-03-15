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Кровлю здания бывшего ДКЖ отремонтируют
Фото из архива Myslo.

Кровлю здания бывшего ДКЖ отремонтируют

Дирекция Молодежного центра прокомментировала пост народного журналиста на Myslo.

На днях на Myslo вышел блог народного журналиста «Что скрывает красивый фасад». Автор блога пишет:

– Побывала сегодня в Молодёжном центре, располагающемся на улице Демонстрации, 134, в здании бывшего ДКЖ. По свежепокрашенной лепнине и светлым стенам бежали потоки талой воды…

«Весёлая» капель успела наделать огромную лужу на ковре…

В огромном холле на разные голоса хлюпала вода…

Я допускаю, что на ремонт кровли требуется слишком много средств, а у городских властей слишком много уже запланированных мест, куда эти средства потратить… Но всё-таки этот ремонт необходим в гораздо большей степени, чем реставрация фасада!

Директор Государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодёжи» Дмитрий Гольтяков прокомментировал статью народного журналиста:

Дмитрий Гольтяков

– Государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» оформило право оперативного управления на здание, расположенное по адресу г. Тула, ул. Демонстрации, 134, в июне 2017 года.


– Здание 1932 года постройки, прежними собственниками капитальный ремонт указанного объекта недвижимости не осуществлялся. В соответствии с проведенным мониторингом состояния кровли установлено, что часть участков находится в аварийном состоянии и может вызвать протечки в период оттепели, что обусловлено особой конструкцией кровли.

Для полного устранения течи кровли и проведения соответствующих ремонтных мероприятий необходимы благоприятные погодные условия.

В настоящее время учреждение совместно с подрядной организацией проводит работу по вопросу проведения комплексных мер, направленных на устранение течи кровли.

Осенью 2017 года специалистами ООО «ТГВ Стройсервис» был проведен частичный ремонт кровли и произведена заделка стыковочных швов. Необходимо отметить, что ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» проводит первый зимне-весенний цикл в указанном здании, и оценить заранее поведение конструктива помещения, а также степень течи кровли с местом ее локализации не представлялось возможным.

В настоящее время проводится активная работа по разработке проекта капитального ремонта кровли и составлению сметы. Дополнительно сообщаем, что проведение полного капитального ремонта кровли является затратными работами и требует дополнительного финансирования.

В соответствии с обращением 14 марта 2018 года сотрудники учреждения провели комиссионный осмотр, в ходе которого установлено, что течь кровли локализована, ущерб лепнине не причинен, угрозы и опасности нахождения сотрудников в здании не установлено.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:31 +1
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