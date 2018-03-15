Кровлю здания бывшего ДКЖ отремонтируют

Фото из архива Myslo.

На днях на Myslo вышел блог народного журналиста «Что скрывает красивый фасад». Автор блога пишет:

– Побывала сегодня в Молодёжном центре, располагающемся на улице Демонстрации, 134, в здании бывшего ДКЖ. По свежепокрашенной лепнине и светлым стенам бежали потоки талой воды…

«Весёлая» капель успела наделать огромную лужу на ковре…

В огромном холле на разные голоса хлюпала вода…

Я допускаю, что на ремонт кровли требуется слишком много средств, а у городских властей слишком много уже запланированных мест, куда эти средства потратить… Но всё-таки этот ремонт необходим в гораздо большей степени, чем реставрация фасада!

Директор Государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодёжи» Дмитрий Гольтяков прокомментировал статью народного журналиста:

Дмитрий Гольтяков – Государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» оформило право оперативного управления на здание, расположенное по адресу г. Тула, ул. Демонстрации, 134, в июне 2017 года.



– Здание 1932 года постройки, прежними собственниками капитальный ремонт указанного объекта недвижимости не осуществлялся. В соответствии с проведенным мониторингом состояния кровли установлено, что часть участков находится в аварийном состоянии и может вызвать протечки в период оттепели, что обусловлено особой конструкцией кровли.

Для полного устранения течи кровли и проведения соответствующих ремонтных мероприятий необходимы благоприятные погодные условия.

В настоящее время учреждение совместно с подрядной организацией проводит работу по вопросу проведения комплексных мер, направленных на устранение течи кровли.



Осенью 2017 года специалистами ООО «ТГВ Стройсервис» был проведен частичный ремонт кровли и произведена заделка стыковочных швов. Необходимо отметить, что ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» проводит первый зимне-весенний цикл в указанном здании, и оценить заранее поведение конструктива помещения, а также степень течи кровли с местом ее локализации не представлялось возможным.

В настоящее время проводится активная работа по разработке проекта капитального ремонта кровли и составлению сметы. Дополнительно сообщаем, что проведение полного капитального ремонта кровли является затратными работами и требует дополнительного финансирования.

В соответствии с обращением 14 марта 2018 года сотрудники учреждения провели комиссионный осмотр, в ходе которого установлено, что течь кровли локализована, ущерб лепнине не причинен, угрозы и опасности нахождения сотрудников в здании не установлено.