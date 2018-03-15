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На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика устроил ДТП

Транспортное средство врезалось в стоящий «Хёндэ Солярис». Легковушка, в свою очередь, сбила девушку, которая находилась на обочине.

14 марта в 3.40 на 317-м километре автодороги «Дон» (Ефремовский р-н) 43-летний водитель автомобиля ГАЗ-3010, по предварительной информации, врезался в стоящий «Хёндэ Солярис», который, в свою очередь, сбил 17-летнюю девушку-пешехода. Несовершеннолетняя в момент ДТП находилась на обочине.

Девушка с различными травмами обратилась в районную больницу, где после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

госавтоинспекция

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем, что при нахождении на проезжей части вне населенного пункта в темное время суток обязательно использование светоотражающих элементов, которые позволяют обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 0
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