На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

Транспортное средство врезалось в стоящий «Хёндэ Солярис». Легковушка, в свою очередь, сбила девушку, которая находилась на обочине.

14 марта в 3.40 на 317-м километре автодороги «Дон» (Ефремовский р-н) 43-летний водитель автомобиля ГАЗ-3010, по предварительной информации, врезался в стоящий «Хёндэ Солярис», который, в свою очередь, сбил 17-летнюю девушку-пешехода. Несовершеннолетняя в момент ДТП находилась на обочине.

Девушка с различными травмами обратилась в районную больницу, где после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

госавтоинспекция

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