16 марта в Советском округе Тулы ограничат движение и запретят остановку

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В связи с проведением работ по уборке снега 16 марта 2018 года с 9.00 до 17.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках: