16 марта в Советском округе Тулы ограничат движение и запретят остановку
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
В связи с проведением работ по уборке снега 16 марта 2018 года с 9.00 до 17.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках:
- ул. Кл. Цеткин (на участке от ул. Фрунзе до ул. Вересаева);
- ул. Революции (на участке от ул. Фрунзе до ул. Вересаева);
- ул. Вересаева (на участке от ул. Революции до Красноармейского проспекта).
Другие статьи по темам
Место