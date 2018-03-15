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16 марта в Советском округе Тулы ограничат движение и запретят остановку

16 марта в Советском округе Тулы ограничат движение и запретят остановку

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В связи с проведением работ по уборке снега 16 марта 2018 года с 9.00 до 17.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках:

  • ул. Кл. Цеткин (на участке от ул. Фрунзе до ул. Вересаева);
  • ул. Революции (на участке от ул. Фрунзе до ул. Вересаева);
  • ул. Вересаева (на участке от ул. Революции до Красноармейского проспекта).
сегодня, в 09:55 0
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