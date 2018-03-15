18 марта Губернский каток в Туле закроют для массового катания

Фото из архива Myslo.

Это связано с концертом, который пройдет на площади Ленина.

18 марта Губернский каток в Туле будет закрыт для массового катания, сообщает пресс-служба администрации города. Это связано с подготовкой к проведению ледового шоу.

Напомним, в этот день в 20.00 на площади Ленина состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией.

Туляки увидят новое ледовое шоу Ильи Авербуха — выступят прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.