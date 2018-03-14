18 марта тульский транспорт будет работать в полном объеме до 23.00

Фото из архива Myslo.

Такое решение принято в связи с проведением в городе праздничных мероприятий.

В воскресенье, 18 марта, в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На время проведения мероприятий в городе увеличится время работы в полном объеме пассажирского транспорта:

Автобусы

№ Наименование маршрута Кол-во, ед. всего В т.ч. деж.(после 20.00) 1 пос. Горельские Выселки — Кладбище N 3 4 3 2 Московский вокзал — пос. Лихвинка 1 1 3 Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище 5 1 5 Областной роддом — мкр. Левобережный 4 2 11 завод РТИ — пос. Октябрьский 4 2 12 Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская» 4 1 13 Московский вокзал — Кладбище №4 — ПАО «Тулачермет» 2 - 13А Московский вокзал — пос. Петелино 1 - 16 Областной роддом — Московский вокзал 5 1 18 ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк) 12 2 21 ул. М. Гончары — Щегловская Засека 4 1 21А д. Комарки — Площадка 1 - 24 ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные) 10 2 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер 4 2 26 пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский 6 3 27 пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный 1 - 27-А пос. Северный — пос. Плеханово 3 1 28 пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет» 5 4 28А пос. Косая Гора — ст. «Металлург» 5 - 36 пос. Хомяково — мкр. Петровский 4 3 36А с. Архангельское — мкр. Петровский 2 - 38 пос. Мясново (з-д торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный 2 - 44 Площадка — пос. Рождественский 3 2

Трамваи

№ Наименование маршрута Кол-во, ед всего В т.ч. деж.(после 20.00) 3 Щегловская Засека — Московский вокзал 4 - 7 Щегловская Засека — ст. «Металлург» 5 4 9 ст. «Металлург» — Московский вокзал 8 4 10 ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика 6 2 12 пос. Менделеевский — ул. Штыковая 9 9 13 ст. «Металлург» — Красный Перекоп — пос. Менделеевский 9 2 14 пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика 6 5

Троллейбусы

№ Наименование маршрута Кол-во, ед всего В т.ч. деж.(после 20.00) 1 ул. М. Гончары — ст. Южная 6 4 2 ул. Курковая — ст. Южная 7 4 4 ст. Южная — пос. Горелки 4 2 5 Московский вокзал — ст. Южная 10 4 6 Московский вокзал — пос. Горелки 4 2 7 ул. Курковая — Московский вокзал 3 2 10 Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница 2 - 11 Московский вокзал — пос. Скуратово (Западный) 2 - 12 пос. Косая Гора — Московский вокзал 2 -

Маршрутные такси

№ Наименование маршрута Кол-во рейсов 4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет» 36 9 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес 32 12/15 д. Морозовка — ст. «Металлург» — База N 10 (Мясново) 68 15 Завод РТИ — пос. Иншинский — с-з «Ударник» 16 17 пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница N 9 12 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал 32 32 ул. Ушинского — Гарнизонный проезд 20 33 д. Высокое — Щегловская Засека — пос. Косая Гора — д. Судаково 22 34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская» 22 35 ст. Козлова Засека — пос. Михалково 20 40-К Завод РТИ — д. Бежка 14 42 пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово 24 50 ул. Седова — ул. Новомосковская 50 51 пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный 44 54 пос. Ивановские Дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи 12 55 пос. Ивановские Дачи — 12 проезд (Мясново) 18 56 мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный 14 58 Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд) 24 59 Алексинское шоссе — ул. Перекопская 32 61 Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) 38 62 пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница 86 63 ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер 16 64 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница 50 65 ул. М. Гончары — ст. «Металлург» 62 66 д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкрн Петровский 32

Транспорт будет ходить по субботнему расписанию до 23.00.