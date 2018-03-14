18 марта тульский транспорт будет работать в полном объеме до 23.00
Такое решение принято в связи с проведением в городе праздничных мероприятий.
В воскресенье, 18 марта, в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией.
На время проведения мероприятий в городе увеличится время работы в полном объеме пассажирского транспорта:
Автобусы
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во, ед.
|
всего
|
В т.ч. деж.(после 20.00)
|
1
|
пос. Горельские Выселки — Кладбище N 3
|
4
|
3
|
2
|
Московский вокзал — пос. Лихвинка
|
1
|
1
|
3
|
Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище
|
5
|
1
|
5
|
Областной роддом — мкр. Левобережный
|
4
|
2
|
11
|
завод РТИ — пос. Октябрьский
|
4
|
2
|
12
|
Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»
|
4
|
1
|
13
|
Московский вокзал — Кладбище №4 — ПАО «Тулачермет»
|
2
|
-
|
13А
|
Московский вокзал — пос. Петелино
|
1
|
-
|
16
|
Областной роддом — Московский вокзал
|
5
|
1
|
18
|
ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
12
|
2
|
21
|
ул. М. Гончары — Щегловская Засека
|
4
|
1
|
21А
|
д. Комарки — Площадка
|
1
|
-
|
24
|
ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)
|
10
|
2
|
25
|
пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер
|
4
|
2
|
26
|
пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский
|
6
|
3
|
27
|
пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный
|
1
|
-
|
27-А
|
пос. Северный — пос. Плеханово
|
3
|
1
|
28
|
пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»
|
5
|
4
|
28А
|
пос. Косая Гора — ст. «Металлург»
|
5
|
-
|
36
|
пос. Хомяково — мкр. Петровский
|
4
|
3
|
36А
|
с. Архангельское — мкр. Петровский
|
2
|
-
|
38
|
пос. Мясново (з-д торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный
|
2
|
-
|
44
|
Площадка — пос. Рождественский
|
3
|
2
Трамваи
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во, ед
|
всего
|
В т.ч. деж.(после 20.00)
|
3
|
Щегловская Засека — Московский вокзал
|
4
|
-
|
7
|
Щегловская Засека — ст. «Металлург»
|
5
|
4
|
9
|
ст. «Металлург» — Московский вокзал
|
8
|
4
|
10
|
ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика
|
6
|
2
|
12
|
пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
9
|
9
|
13
|
ст. «Металлург» — Красный Перекоп — пос. Менделеевский
|
9
|
2
|
14
|
пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
|
6
|
5
Троллейбусы
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во, ед
|
всего
|
В т.ч. деж.(после 20.00)
|
1
|
ул. М. Гончары — ст. Южная
|
6
|
4
|
2
|
ул. Курковая — ст. Южная
|
7
|
4
|
4
|
ст. Южная — пос. Горелки
|
4
|
2
|
5
|
Московский вокзал — ст. Южная
|
10
|
4
|
6
|
Московский вокзал — пос. Горелки
|
4
|
2
|
7
|
ул. Курковая — Московский вокзал
|
3
|
2
|
10
|
Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница
|
2
|
-
|
11
|
Московский вокзал — пос. Скуратово (Западный)
|
2
|
-
|
12
|
пос. Косая Гора — Московский вокзал
|
2
|
-
Маршрутные такси
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во рейсов
|
4
|
пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»
|
36
|
9
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес
|
32
|
12/15
|
д. Морозовка — ст. «Металлург» — База N 10 (Мясново)
|
68
|
15
|
Завод РТИ — пос. Иншинский — с-з «Ударник»
|
16
|
17
|
пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница N 9
|
12
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал
|
32
|
32
|
ул. Ушинского — Гарнизонный проезд
|
20
|
33
|
д. Высокое — Щегловская Засека — пос. Косая Гора — д. Судаково
|
22
|
34
|
пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»
|
22
|
35
|
ст. Козлова Засека — пос. Михалково
|
20
|
40-К
|
Завод РТИ — д. Бежка
|
14
|
42
|
пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово
|
24
|
50
|
ул. Седова — ул. Новомосковская
|
50
|
51
|
пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный
|
44
|
54
|
пос. Ивановские Дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи
|
12
|
55
|
пос. Ивановские Дачи — 12 проезд (Мясново)
|
18
|
56
|
мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный
|
14
|
58
|
Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)
|
24
|
59
|
Алексинское шоссе — ул. Перекопская
|
32
|
61
|
Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)
|
38
|
62
|
пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница
|
86
|
63
|
ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер
|
16
|
64
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница
|
50
|
65
|
ул. М. Гончары — ст. «Металлург»
|
62
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкрн Петровский
|
32
Транспорт будет ходить по субботнему расписанию до 23.00.