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18 марта тульский транспорт будет работать в полном объеме до 23.00
Фото из архива Myslo.

18 марта тульский транспорт будет работать в полном объеме до 23.00

Такое решение принято в связи с проведением в городе праздничных мероприятий.

В воскресенье, 18 марта, в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На время проведения мероприятий в городе увеличится время работы в полном объеме пассажирского транспорта:

Автобусы

Наименование маршрута

Кол-во, ед.

всего

В т.ч. деж.(после 20.00)

1

пос. Горельские Выселки — Кладбище N 3

4

3

2

Московский вокзал — пос. Лихвинка

1

1

3

Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище

5

1

5

Областной роддом — мкр. Левобережный

4

2

11

завод РТИ — пос. Октябрьский

4

2

12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

4

1

13

Московский вокзал — Кладбище №4 — ПАО «Тулачермет»

2

-

13А

Московский вокзал — пос. Петелино

1

-

16

Областной роддом — Московский вокзал

5

1

18

ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)

12

2

21

ул. М. Гончары — Щегловская Засека

4

1

21А

д. Комарки — Площадка

1

-

24

ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)

10

2

25

пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер

4

2

26

пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский

6

3

27

пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный

1

-

27-А

пос. Северный — пос. Плеханово

3

1

28

пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»

5

4

28А

пос. Косая Гора — ст. «Металлург»

5

-

36

пос. Хомяково — мкр. Петровский

4

3

36А

с. Архангельское — мкр. Петровский

2

-

38

пос. Мясново (з-д торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный

2

-

44

Площадка — пос. Рождественский

3

2

Трамваи

Наименование маршрута

Кол-во, ед

всего

В т.ч. деж.(после 20.00)

3

Щегловская Засека — Московский вокзал

4

-

7

Щегловская Засека — ст. «Металлург»

5

4

9

ст. «Металлург» — Московский вокзал

8

4

10

ст. «Металлург» — Кондитерская фабрика

6

2

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

9

9

13

ст. «Металлург» — Красный Перекоп — пос. Менделеевский

9

2

14

пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

6

5

Троллейбусы

Наименование маршрута

Кол-во, ед

всего

В т.ч. деж.(после 20.00)

1

ул. М. Гончары — ст. Южная

6

4

2

ул. Курковая — ст. Южная

7

4

4

ст. Южная — пос. Горелки

4

2

5

Московский вокзал — ст. Южная

10

4

6

Московский вокзал — пос. Горелки

4

2

7

ул. Курковая — Московский вокзал

3

2

10

Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница

2

-

11

Московский вокзал — пос. Скуратово (Западный)

2

-

12

пос. Косая Гора — Московский вокзал

2

-

Маршрутные такси

Наименование маршрута

Кол-во рейсов

4

пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»

36

9

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес

32

12/15

д. Морозовка — ст. «Металлург» — База N 10 (Мясново)

68

15

Завод РТИ — пос. Иншинский — с-з «Ударник»

16

17

пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница N 9

12

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал

32

32

ул. Ушинского — Гарнизонный проезд

20

33

д. Высокое — Щегловская Засека — пос. Косая Гора — д. Судаково

22

34

пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

22

35

ст. Козлова Засека — пос. Михалково

20

40-К

Завод РТИ — д. Бежка

14

42

пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово

24

50

ул. Седова — ул. Новомосковская

50

51

пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный

44

54

пос. Ивановские Дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи

12

55

пос. Ивановские Дачи — 12 проезд (Мясново)

18

56

мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный

14

58

Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)

24

59

Алексинское шоссе — ул. Перекопская

32

61

Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)

38

62

пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница

86

63

ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер

16

64

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница

50

65

ул. М. Гончары — ст. «Металлург»

62

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкрн Петровский

32

Транспорт будет ходить по субботнему расписанию до 23.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:45 0
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