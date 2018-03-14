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В Туле полицейские со служебными собаками осмотрят избирательные участки

В Туле полицейские со служебными собаками осмотрят избирательные участки

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будут задействованы 3633 сотрудника полиции.

Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента тульская полиция во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализует комплекс организационных и практических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Так, в период подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории полицейские обследуют с применением технических средств и со служебными собаками.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будут задействованы 3633 сотрудника полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:33 +2
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