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В Туле после реконструкции открылся музей самоваров
Фото muzei-mira.com

В Туле после реконструкции открылся музей самоваров

Помимо новой экспозиции в музее появилась кондитерская.

В столице региона после реконструкции открылся музей «Тульские самовары».

Новая экспозиция размещена в двух залах. Посетители музея могут проследить историю водогреев в хронологическом порядке – от возникновения самоварного производства на Урале до участия тульских мастеров в международных выставках. А в зоне «Мастерская самоварщика» представлен интерактивный стенд с муляжами орудий производства.

Во втором зале открылся магазин-кондитерская с коллекцией чайной и кондитерской упаковки, муляжами кондитерских изделий, пряничной продукции и отдельно выделенной мемориальной зоной, посвященной П. И. Козлову.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:49 +4
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