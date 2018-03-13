Фото muzei-mira.com
В Туле после реконструкции открылся музей самоваров
Помимо новой экспозиции в музее появилась кондитерская.
В столице региона после реконструкции открылся музей «Тульские самовары».
Новая экспозиция размещена в двух залах. Посетители музея могут проследить историю водогреев в хронологическом порядке – от возникновения самоварного производства на Урале до участия тульских мастеров в международных выставках. А в зоне «Мастерская самоварщика» представлен интерактивный стенд с муляжами орудий производства.
Во втором зале открылся магазин-кондитерская с коллекцией чайной и кондитерской упаковки, муляжами кондитерских изделий, пряничной продукции и отдельно выделенной мемориальной зоной, посвященной
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