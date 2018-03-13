В Туле после реконструкции открылся музей самоваров

Фото muzei-mira.com

В столице региона после реконструкции открылся музей «Тульские самовары».

Новая экспозиция размещена в двух залах. Посетители музея могут проследить историю водогреев в хронологическом порядке – от возникновения самоварного производства на Урале до участия тульских мастеров в международных выставках. А в зоне «Мастерская самоварщика» представлен интерактивный стенд с муляжами орудий производства.