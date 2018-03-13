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В воскресенье в центре Тулы запретят остановку и стоянку транспорта

В воскресенье в центре Тулы запретят остановку и стоянку транспорта

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвящённых годовщине присоединения Крыма к России.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 18 марта в центре города пройдёт праздник, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий, с 0.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на следующих участках:

  • ул. Менделеевская (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),
  • на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 −5
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