В воскресенье в центре Тулы запретят остановку и стоянку транспорта
Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвящённых годовщине присоединения Крыма к России.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 18 марта в центре города пройдёт праздник, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий, с 0.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на следующих участках:
- ул. Менделеевская (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
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