В воскресенье в центре Тулы запретят остановку и стоянку транспорта

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвящённых годовщине присоединения Крыма к России.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 18 марта в центре города пройдёт праздник, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий, с 0.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на следующих участках: