Жители Тульской области хранят в банках более 250 млрд рублей

Объём вкладов населения по сравнению с прошлым годом вырос на 8,5%.

К началу февраля объем финансов, привлеченных банковским сектором Тульской области, достиг 253,6 млрд рублей. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Объем вкладов населения составляет порядка 178 млрд рублей – по сравнению с аналогичным периодом 2016 года он увеличился на 8,5%.

Большинство вкладов открыто в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте выросла с 90,4% до 92,5%. Индивидуальные предприниматели хранят в банках региона 3,1 млрд рублей.

Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях, которые работают на территории региона, составила 206,4 млрд рублей.