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В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу

Работы проводятся на улице Мосина.

В Туле в связи с проведением подготовительных работ по строительству моста через Упу производится расчистка территории для подъездной дороги. Уже снесли здание хлораторной, продолжается снос склада и гаражей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, в работах по сносу и вывозу строительного мусора на ул. Мосина задействованы гусеничный экскаватор, самосвал, ломовоз.

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В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу, Фото: 1
В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу, Фото: 2
В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу, Фото: 3
В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу, Фото: 4
В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:38 +3
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