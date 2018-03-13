В Туле расчищают территорию для строительства моста через Упу

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле в связи с проведением подготовительных работ по строительству моста через Упу производится расчистка территории для подъездной дороги. Уже снесли здание хлораторной, продолжается снос склада и гаражей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, в работах по сносу и вывозу строительного мусора на ул. Мосина задействованы гусеничный экскаватор, самосвал, ломовоз.