Фото пресс-службы УФССП по Тульской области.
В Тульской области за неуплату алиментов нерадивая мать лишилась автомобиля
Авто выставят на аукцион, а полученные средства пойдут в счет погашения долга.
На исполнении в отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов находится исполнительное производство о взыскании с местной жительницы 300 000 рублей на содержание своего ребенка.
Приставы пытались принудить нерадивую мать погасить долг, ограничив ее в праве выезда за границу и управлении транспортным средством. Однако женщина все эти решения проигнорировала.
Тогда судебные приставы-исполнители арестовали автомобиль должницы. Теперь он отправится на реализацию, а полученные средства будут направлены в счет погашения задолженности по алиментам.
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