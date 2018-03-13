В Тульской области за неуплату алиментов нерадивая мать лишилась автомобиля

Фото пресс-службы УФССП по Тульской области.

Авто выставят на аукцион, а полученные средства пойдут в счет погашения долга.

На исполнении в отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов находится исполнительное производство о взыскании с местной жительницы 300 000 рублей на содержание своего ребенка.

Приставы пытались принудить нерадивую мать погасить долг, ограничив ее в праве выезда за границу и управлении транспортным средством. Однако женщина все эти решения проигнорировала.

Тогда судебные приставы-исполнители арестовали автомобиль должницы. Теперь он отправится на реализацию, а полученные средства будут направлены в счет погашения задолженности по алиментам.