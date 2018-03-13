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В Тульской области за неуплату алиментов нерадивая мать лишилась автомобиля
Фото пресс-службы УФССП по Тульской области.

В Тульской области за неуплату алиментов нерадивая мать лишилась автомобиля

Авто выставят на аукцион, а полученные средства пойдут в счет погашения долга.

На исполнении в отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов находится исполнительное производство о взыскании с местной жительницы 300 000 рублей на содержание своего ребенка.

Приставы пытались принудить нерадивую мать погасить долг, ограничив ее в праве выезда за границу и управлении транспортным средством. Однако женщина все эти решения проигнорировала.

Тогда судебные приставы-исполнители арестовали автомобиль должницы. Теперь он отправится на реализацию, а полученные средства будут направлены в счет погашения задолженности по алиментам.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:57 +4
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Место
Тульская область

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