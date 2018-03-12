Жители Щекинского района смогут пройти комплексное медицинское обследование

В субботу, 17 марта, с 9.00 до 13.00 на базе поликлиники №4 ГУЗ «Щекинская районная больница» состоится массовая профилактическая акция «Здоровый город».

В этот день в рамках акции жители района смогут пройти обследование и получить консультации кардиолога, невролога, онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, дерматолога. Кроме того, можно будет провести УЗИ-диагностику, осмотр на выявление онкопатологий, сдать анализ крови на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а женщинам - маммографию. Также врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участников акции.