новости
новости
Регистрация
Жители Щекинского района смогут пройти комплексное медицинское обследование

Жители Щекинского района смогут пройти комплексное медицинское обследование

Профилактическая акция «Здоровый город» состоится в муниципальном образовании 17 марта.

В субботу, 17 марта, с 9.00 до 13.00 на базе поликлиники  №4  ГУЗ «Щекинская районная больница»  состоится массовая профилактическая акция «Здоровый город».

В этот день в рамках акции жители  района  смогут пройти обследование и получить консультации кардиолога, невролога, онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, дерматолога. Кроме того, можно будет провести УЗИ-диагностику,  осмотр на выявление онкопатологий, сдать анализ крови на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а женщинам - маммографию. Также врачи-специалисты ответят  на все вопросы и обращения участников акции. 

Акция пройдёт по адресу: Щекинский район, г. Советск, ул. Комсомольская, д. 19.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
медицинское обследованиекомплексное обследованиеосмотр врачаанализ кровиприем врачей-специалистовакция Здоровый город
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Изменения в ПДД: Водителям придется надеть жилет с фликерами
Изменения в ПДД: Водителям придется надеть жилет с фликерами
В Туле при странных обстоятельствах погиб тренер по кикбоксингу
В Туле при странных обстоятельствах погиб тренер по кикбоксингу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.