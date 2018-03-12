Изменения в ПДД: Водителям придется надеть жилет с фликерами

Фото из архива Myslo.

С 18 марта 2018 года вступают в законную силу изменения в Правилах дорожного движения, теперь они будут дополнены пунктом 2.3.4 следующего содержания:

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281−2014».

Новый пункт 2.3.4 ПДД в первую очередь направлен на повышение безопасности участников дорожного движения, находящихся на проезжей части вне населенного в темное время суток при вынужденной остановке транспортного средства. При наличии световозвращателей вероятность попасть под колеса движущегося автомобиля гораздо меньше, т.к. человека на проезжей части видно издалека.

Кроме того сотрудники Госавтоинспекции Тульской области в очередной раз напоминают пешим участникам о том, что с 1 июля 2015 года все пешеходы при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов обязаны иметь при себе световозвращающие элементы. Штраф, предусмотренный частью 1 статьи 12.29 КоАП за отсутствие такого элемента у пешехода, составляет 500 рублей.



Будьте бдительны и внимательны на дороге!