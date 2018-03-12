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В Туле при странных обстоятельствах погиб тренер по кикбоксингу

В Туле при странных обстоятельствах погиб тренер по кикбоксингу

Тело 48-летнего Сергея Лихожона было найдено с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.

Трагический случай произошел 10 марта 2018 года около 11 часов утра на улице Вересаева в Туле. Погиб заслуженный тренер России по кикбоксингу, мастер спорта России Сергей Васильевич Лихожон. Его тело было найдено возле подъезда дома №10-а.

Что произошло там на самом деле, выясняет следственный комитет.

В полиции и СК журналистам Myslo подтвердили факт происшествия. Уголовное дело не возбуждено.

Коллектив спортшколы «Восток» пишет о Сергее:

«Неоценим его вклад в становление, укрепление и развитие спорта в Тульской области, в воспитании подрастающего поколения. Он неоднократно представлял спортивные интересы сборной команды нашей области на Российских и международных соревнованиях.

Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел. Жаль, что из жизни уходят лучшие, но светлая память о Сергее Васильевиче, его искренняя, добрая улыбка и неподражаемый юмор навсегда останется в наших сердцах и памяти, в делах и поступках его учеников и последователей.

Коллектив школы скорбит в связи с кончиной Сергея Васильевича».

14 марта состоится прощание с Сергеем Васильевичем по адресу: Серебровская, 30 с 10.00 до 12.00.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:11 +3
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