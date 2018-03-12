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Сотрудники ГИБДД выйдут на улицы Тулы вместе с родителями школьников
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники ГИБДД выйдут на улицы Тулы вместе с родителями школьников

В преддверии весенних каникул в областном центре пройдёт акция «Родительский патруль».

Для профилактики ДТП с участием школьников, сотрудники ГИБДД совместно с родителями юных туляков проведут профилактическое мероприятие «Родительский патруль».

Рейды пройдут на территории учебных заведений, учащиеся  которых стали участниками аварии, а также рядом со школами, расположенными близко к проезжей части.

«Родительский патруль» будет контролировать использование учащимися начальных классов светоотражающих элементов в одежде, отследит соблюдение ПДД детьми по пути следования в школу и обратно, проверит соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях.

Кстати, в минувшие выходные инспекторы провели возле одного из тульских торговых центров рейд «Детское кресло». За два часа было проверено порядка пятидесяти транспортных средств и выявлено три нарушения. Необязательных водителей оштрафовали на три тысячи рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +4
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