Сотрудники ГИБДД выйдут на улицы Тулы вместе с родителями школьников

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Для профилактики ДТП с участием школьников, сотрудники ГИБДД совместно с родителями юных туляков проведут профилактическое мероприятие «Родительский патруль».

Рейды пройдут на территории учебных заведений, учащиеся которых стали участниками аварии, а также рядом со школами, расположенными близко к проезжей части.

«Родительский патруль» будет контролировать использование учащимися начальных классов светоотражающих элементов в одежде, отследит соблюдение ПДД детьми по пути следования в школу и обратно, проверит соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях.

Кстати, в минувшие выходные инспекторы провели возле одного из тульских торговых центров рейд «Детское кресло». За два часа было проверено порядка пятидесяти транспортных средств и выявлено три нарушения. Необязательных водителей оштрафовали на три тысячи рублей.