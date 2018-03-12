Сотрудники ГИБДД выйдут на улицы Тулы вместе с родителями школьников
В преддверии весенних каникул в областном центре пройдёт акция «Родительский патруль».
Для профилактики ДТП с участием школьников, сотрудники ГИБДД совместно с родителями юных туляков проведут профилактическое мероприятие «Родительский патруль».
Рейды пройдут на территории учебных заведений, учащиеся которых стали участниками аварии, а также рядом со школами, расположенными близко к проезжей части.
«Родительский патруль» будет контролировать использование учащимися начальных классов светоотражающих элементов в одежде, отследит соблюдение ПДД детьми по пути следования в школу и обратно, проверит соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях.
Кстати, в минувшие выходные инспекторы провели возле одного из тульских торговых центров рейд «Детское кресло». За два часа было проверено порядка пятидесяти транспортных средств и выявлено три нарушения. Необязательных водителей оштрафовали на три тысячи рублей.