Команда Marathon-Tula получила лицензию Международного союза велосипедистов

Эта лицензия на сезон-2018/2019 стала первой для команды, чьи гонщики выступают как на шоссе, так и на треке.

Лицензия UCI позволит спортсменам Marathon-Tula под флагом команды стартовать на самых престижных трековых соревнованиях, включая этапы Кубка мира, и зарабатывать очки для участия в ключевых стартах сезона, в частности чемпионатах мира и Европы.

На данный момент в состав команды входят: Мария Аверина, Александр Дубченко, Диана Климова, Виктор Манаков, Сергей Мосин, Денис Некрасов, Дмитрий Нестеров, Алексей Носов, Максим Пискунов и Андрей Простокишин.



Велокоманда Marathon-Tula была создана в начале 2017 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и поддержке президента инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова. Задачи команды — достижение стабильно высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, комплексная инновационная подготовка спортсменов, способных конкурировать на мировом уровне. Лучшие гонщики должны добиться возможности представлять Россию на Олимпийских играх 2020 года в Токио.