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Команда Marathon-Tula получила лицензию Международного союза велосипедистов

Команда Marathon-Tula получила лицензию Международного союза велосипедистов

Marathon-Tula получила лицензию UCI как трековая велосипедная команда.

Эта лицензия на сезон-2018/2019 стала первой для команды, чьи гонщики выступают как на шоссе, так и на треке.

Лицензия UCI позволит спортсменам Marathon-Tula под флагом команды стартовать на самых престижных трековых соревнованиях, включая этапы Кубка мира, и зарабатывать очки для участия в ключевых стартах сезона, в частности чемпионатах мира и Европы.

На данный момент в состав команды входят: Мария Аверина, Александр Дубченко, Диана Климова, Виктор Манаков, Сергей Мосин, Денис Некрасов, Дмитрий Нестеров, Алексей Носов, Максим Пискунов и Андрей Простокишин.

 


Велокоманда Marathon-Tula была создана в начале 2017 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и поддержке президента инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова. Задачи команды — достижение стабильно высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, комплексная инновационная подготовка спортсменов, способных конкурировать на мировом уровне. Лучшие гонщики должны добиться возможности представлять Россию на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 19:30 +2
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