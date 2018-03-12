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Михаил Турецкий – тулякам: «И в хоре, и в стране важен каждый голос»
Фото из архива MySlo

Михаил Турецкий – тулякам: «И в хоре, и в стране важен каждый голос»

Руководитель вокального ансамбля высказал своё мнение относительно грядущих президентских выборов.

В праздничные дни в Городском концертном зале Тулы прошли концерты известного музыкального коллектива «Хор Турецкого».

Его руководитель Михаил Турецкий – доверенное лицо кандидата на должность Президента России Владимира Путина, поговорил с прессой не только о творчестве, но и о политике.

– У каждого свое мнение. И 18 марта все должны прийти и выразить его. Я приведу на выборы свою семью, хор, женский коллектив «Сопрано». И все мы будем выбирать будущее. Я как никто другой понимаю, что каждый голос важен – сколько бы их ни было. Ведь из всего этого огромного многоголосья и складывается наша страна.

Автор: Леонид Почекин , сегодня, в 19:00
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