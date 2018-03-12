новости
новости
Регистрация
Сотрудники администрации Тулы нашли в городских дворах более ста нарушений

Сотрудники администрации Тулы нашли в городских дворах более ста нарушений

Самое распространённое из них – некачественная уборка снега, сосулек и наледи.

Инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации Тулы провели контрольные мероприятия в отношении управляющих компаний. Как сообщает пресс-служба муниципального органа, были выявлены четыре несанкционированные свалки.

Проверено санитарное состояние и содержание 159 контейнерных площадок, на 14 из которых выявлены нарушения. Требования об их устранении направлены в управляющие компании.

В праздничные дни инспекторы дежурили на 87 контейнерных площадках, и нашли 14 нарушений. Также было обследовано 313 дворов, выявлено 82 нарушения  – наличие неубранного снега, наледи и сосулек.

С 5 по 12 марта на обработку дорог и тротуаров израсходовано 398 тонн реагента и 2917 тонн песчано-соляной смеси. Вывезено около трех тысяч кубометров мусора и 28 тысяч кубометров снега.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
уборка городапроверка администрациипроверка санитарного состояния улицадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заречье женщина, ранее судимая за убийство, зарезала своего сожителя
В Заречье женщина, ранее судимая за убийство, зарезала своего сожителя
Как в Тульской области идет программа капремонта
Как в Тульской области идет программа капремонта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.