Сотрудники администрации Тулы нашли в городских дворах более ста нарушений

Самое распространённое из них – некачественная уборка снега, сосулек и наледи.

Инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации Тулы провели контрольные мероприятия в отношении управляющих компаний. Как сообщает пресс-служба муниципального органа, были выявлены четыре несанкционированные свалки.

Проверено санитарное состояние и содержание 159 контейнерных площадок, на 14 из которых выявлены нарушения. Требования об их устранении направлены в управляющие компании.

В праздничные дни инспекторы дежурили на 87 контейнерных площадках, и нашли 14 нарушений. Также было обследовано 313 дворов, выявлено 82 нарушения – наличие неубранного снега, наледи и сосулек.

С 5 по 12 марта на обработку дорог и тротуаров израсходовано 398 тонн реагента и 2917 тонн песчано-соляной смеси. Вывезено около трех тысяч кубометров мусора и 28 тысяч кубометров снега.