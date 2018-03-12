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В Заречье женщина, ранее судимая за убийство, зарезала своего сожителя

В Заречье женщина, ранее судимая за убийство, зарезала своего сожителя

В ходе бытовой ссоры она ударила мужчину ножом в бедро. Тот скончался на месте.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. По данным пресс-службы ведомства, ранее фигурантка уже отбывала срок за убийство.

Ночью 11 марта, в одной из квартир на улице Железнодорожной, между тулячкой и её сожителем произошёл конфликт. Схватив кухонный нож, женщина нанесла потерпевшему удар ножом в бедро. Он скончался на месте. На момент совершения преступления оба участника ссоры были пьяны.

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
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