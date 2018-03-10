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В Туле завершается строительство центра художественной гимнастики

В Туле завершается строительство центра художественной гимнастики

Роман Мурзин провел объезд строительных площадок

В ходе выездного совещания сегодня, 10 марта, заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин проинспектировал работы по строительству социальных объектов и дороги по ул. Хворостухина.
 
Так, в строящемся центре художественной гимнастики завершено обустройство теплового пункта. Подрядной организацией ведутся работы по отделке фасада и внутренние отделочные работы.
 
На ул. Хворостухина специалисты подрядной организации продолжают работы по формированию основания дороги.
 
Продолжается строительство социальных объектов. Так, в селе Зайцево завершено возведение 1-ого этажа здания будущего детского сада, подрядчики приступили к подготовительным работам по формированию второго этажа. В микрорайоне Левобережный специалисты компании-застройщика продолжают внутреннюю отделку помещений дошкольного учреждения.
сегодня, в 18:20 +2
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