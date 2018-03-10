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Тульская область получит более 75 млн рублей на оснащение сельских медпунктов

Тульская область получит более 75 млн рублей на оснащение сельских медпунктов

Распоряжение 1 марта подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Правительство РФ приняло решение выделить Минздраву из резервного фонда России 3,43 млрд рублей.
 
Деньги пойдут на межбюджетные трансферты субъектам Федерации для приобретения модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
 
Новые ФАПы получат населённые пункты, в которых проживает от 101 до 2000 человек. Если жителей в населенном пункте менее 100, то для него закупят передвижные медицинские комплексы.
 
Деньги на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и ФАПов получат 45 субъектов Федерации, на передвижные медкомплексы - 64 региона. Среди них и Тульская область. 
 
Наш регион получит 26 млн 523,6 тыс. рублей на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и ФАПов. На приобретение оборудования для населенных пунктов, где проживают 100 человек, Тульская область получит из федерального бюджета 48 млн 710,6 тыс. рублей.
 
Принятые решения направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности.
 
Документы рассмотрены и одобрены на заседании Правительства Российской Федерации 1 марта 2018 года.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:38 +3
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