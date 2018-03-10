Детские поликлиники Тульской области получат новое оборудование

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 1 марта 2018 года.

Из резервного фонда Правительства России в ближайшее время будут выделены 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями.

Деньги будут направлены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».

Средства будут предоставлены на условиях софинансирования государственных программ субъектов Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (далее соответственно – субсидии, региональные программы).

Тульская область на дооснащение детских поликлиник из федерального бюджета получит 91 млн 13,8 тыс. рублей.

Субсидии будут предоставляться на приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Федерации, муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Федерации.

Показателем результативности должно стать снижение младенческой и детской смертности.