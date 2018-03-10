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Туляки пожаловались Евгению Авилову на свалку на ул. Новотульской

Туляки пожаловались Евгению Авилову на свалку на ул. Новотульской

Обнаруженная свалка оказалась несанкционированной.

Сегодня, 10 марта, к главе администрации города Тулы Евгению Авилову обратились жители Пролетарского округа с информацией о разгрузке мусора на территории автостоянки по ул. Новотульской, 15а.
 
Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков обратился в полицию и прокуратуру, был составлен протокол об административном правонарушении.
 
 
Стоянка арендуется мусоровывозящей компанией «Вторресурс-эко». Арендодатель не давал согласия на складирование отходов на территории стоянки. Полигон компании для размещения отходов находится в г. Узловая, и мусор должен складироваться именно там.
 
В настоящее время ведется работа по вывозу мусора с территории автостоянки. Руководство компании обязалось провести уборку до 22.00 10 марта. Выполнение данных работ будет проконтролировано представителями главного управления по Пролетарскому территориальному округу.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:32 +3
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