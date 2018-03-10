Тулу от снега расчищают 123 единицы техники
Еще 23 единицы работает в поселениях Ленинского района.
10 марта проводятся работы по вывозу снега, расчистке мостов и путепроводов, магистральных и второстепенных улиц, тротуаров, разворотных колец и парковочного пространства, сообщает пресс-служба администрации Тулы.
В уборке городских улиц сегодня задействовано 123 единицы техники, 23 единицы работает в поселениях Ленинского района. Ручную уборку осуществляет 141 человек.
Работы осуществляются на ул. Макаренко, ул. Вильямса, ул. Болдина, ул. Кирова, ул. Кутузова и др.
Другие статьи по темам
Событие
Место