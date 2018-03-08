Тульские спасатели провели флешмоб в ЦПКиО имени Белоусова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тематическая акция под девизом «МЧС – за здоровый образ жизни» состоялась в рамках Года безопасности.

Участников профилактической акции ожидали выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, обучение действиям в экстремальных ситуациях, советы специалистов о том, как избежать этих ситуаций, увлекательные конкурсы с призами и горячий чай, приготовленный на полевой кухне.

«Тематические флешмобы МЧС проходит уже несколько лет подряд. Они начались с инициативы московских пожарных и спасателей. Теперь эта массовая акция проводится во всех регионах России и год от года собирает всё больше участников», – прокомментировал мероприятие руководитель пресс-службы тульского управления спасательного ведомства Максим Пряхин.

Все желающие, взрослые и дети, смогли принять участие в спортивных соревнованиях и конкурсах, с вручением призов и подарков, понаблюдать за работой беспилотных летательных аппаратов и пожарных автоцистерн.

На экране мобильного комплекса информирования и оповещения населения транслировались видеоролики о работе пожарных и спасателей.