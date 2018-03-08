Сводные отряды тульской полиции вернулись из служебных командировок

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Два отряда наших земляков на протяжении полугода несли службу на Северном Кавказе.

Сегодня в УМВД России по Тульской области встречали сводные отряды Управления, которые вернулись домой из длительных служебных командировок.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, два отряда наших земляков в течение полугода участвовали в обеспечении общественного порядка и безопасности, выявлении и пресечении нарушений законодательства в двух различных районах Северо-Кавказского региона.

Встречавший сводные отряды начальник УМВД Сергей Галкин отметил, что работа тульской полиции заслужила самые высокие оценки. Генерал лично посещал сотрудников на Северном Кавказе и ознакомился с условиями несения службы. Теперь правоохранители продолжат службу в родном регионе.