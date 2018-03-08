Житель Богородицка заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского

Приговором мирового судьи судебного участка № 11 Богородицкого района, 30-летний местный житель Денис В. признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей.

В начале декабря прошлого года сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции «Богородицкий» прибыл во двор одного из домов по улице Защитной. Полицию вызвали жители дома – они пожаловались на буйного соседа, который кричал, ругался и нарушал общественный порядок.

Полицейский попытался успокоить мужчину и потребовал прекратить нарушать порядок. После чего Денис В. в присутствии других жильцов оскорбил патрульного грубой нецензурной бранью.

Приговором суда Денису В. назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.