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В Туле в дома на улице Филимоновской вернулось тепло
На фото жительница дома №9 Светлана Униченко.

В Туле в дома на улице Филимоновской вернулось тепло

Последствия аварии удалось устранить только сегодня днем.

Ранее портал MySlo сообщал, что в домах на ул. Филимоновская. Жители сообщали, что в минувшие воскресенье, 2 марта, в который раз за эту зиму их дома остались без отопления. 
 
Причину отсутствия тепла удалось обнаружить только в понедельник. Оказалось все дело в прорыве сетей теплоснабжения напротив дома №9. Во вторник авария была устранена.
 
Но в девятом доме отопление не появилось сразу. Оказалось, что замерз ввод сетей в дом.
 
Сегодня проблему эту устранили, сообщили MySlo в пресс-службе администрации Тулы. Вечером сотрудники управления по Привокальному округу проверили соответствие норме температурного режима. 
 
– В понедельник в эти дома выйдет комиссия в составе ГЖИ Тульской области, управление по городскому хозяйству администрации Тулы, сотрудники Привокзального территориального округа и управляющая компания МУП «Ремжилхоз». Они проконтролируют температуру в квартирах, – уточнили в пресс-службе.
 
В дальнейшем комиссия будет контролировать работу котельной, чтобы оставшийся отопительный период прошел без сбоев.
 
Также в пресс-службе напомнили, что в этом году все дома будут переведены на индивидуальные источники отопления за счет муниципальных средств, в настоящее время готовится проект и смета.
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 22:31 +1
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