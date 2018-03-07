На фото жительница дома №9 Светлана Униченко.
В Туле в дома на улице Филимоновской вернулось тепло
Последствия аварии удалось устранить только сегодня днем.
Ранее портал MySlo сообщал, что в домах на ул. Филимоновская. Жители сообщали, что в минувшие воскресенье, 2 марта, в который раз за эту зиму их дома остались без отопления.
Причину отсутствия тепла удалось обнаружить только в понедельник. Оказалось все дело в прорыве сетей теплоснабжения напротив дома №9. Во вторник авария была устранена.
Но в девятом доме отопление не появилось сразу. Оказалось, что замерз ввод сетей в дом.
Сегодня проблему эту устранили, сообщили MySlo в пресс-службе администрации Тулы. Вечером сотрудники управления по Привокальному округу проверили соответствие норме температурного режима.
– В понедельник в эти дома выйдет комиссия в составе ГЖИ Тульской области, управление по городскому хозяйству администрации Тулы, сотрудники Привокзального территориального округа и управляющая компания МУП «Ремжилхоз». Они проконтролируют температуру в квартирах, – уточнили в пресс-службе.
В дальнейшем комиссия будет контролировать работу котельной, чтобы оставшийся отопительный период прошел без сбоев.
Также в пресс-службе напомнили, что в этом году все дома будут переведены на индивидуальные источники отопления за счет муниципальных средств, в настоящее время готовится проект и смета.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее