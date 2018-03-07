В Туле в дома на улице Филимоновской вернулось тепло

На фото жительница дома №9 Светлана Униченко.

Ранее портал MySlo сообщал, что в домах на ул. Филимоновская. Жители сообщали, что в минувшие воскресенье, 2 марта , в который раз за эту зиму их дома остались без отопления.

Причину отсутствия тепла удалось обнаружить только в понедельник. Оказалось все дело в прорыве сетей теплоснабжения напротив дома №9. Во вторник авария была устранена.

Но в девятом доме отопление не появилось сразу. Оказалось, что замерз ввод сетей в дом.

Сегодня проблему эту устранили, сообщили MySlo в пресс-службе администрации Тулы. Вечером сотрудники управления по Привокальному округу проверили соответствие норме температурного режима.

– В понедельник в эти дома выйдет комиссия в составе ГЖИ Тульской области, управление по городскому хозяйству администрации Тулы, сотрудники Привокзального территориального округа и управляющая компания МУП «Ремжилхоз». Они проконтролируют температуру в квартирах, – уточнили в пресс-службе.

В дальнейшем комиссия будет контролировать работу котельной, чтобы оставшийся отопительный период прошел без сбоев.