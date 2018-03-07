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В Туле пройдёт приём граждан по земельным вопросам

В Туле пройдёт приём граждан по земельным вопросам

Мероприятие состоится 21 марта в режиме видеосвязи с должностными лицами областного правительства.

В среду, 21 марта, с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства имущественных и земельных отношений Тульской области по различным вопросам.

Директор департамента имущественных и земельных отношений Игорь Казенный расскажет о предоставлении земельных участков. Его заместитель, начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории Тулы Ольга Астахова ознакомит многодетных граждан с порядком самостоятельного формирования земельного участка.

Заместитель начальника отдела земельных отношений Елена Воробьева рассмотрит обращения, связанные с кадастровой стоимостью земельных участков. Сеансы видеосвязи будут проходить в приемных администраций по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт.

Необходима предварительная запись по телефону (4872)30-63-40.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 0
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