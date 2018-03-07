Гарнитуры тульской «Октавы» будут использоваться в российских аэропортах

Завод поставит партию устройств в аэропорт «Домодедово» для одной из компаний-авиаперевозчиков.

Тульское ПАО «Октава» заключило договор с авиакомпанией «S7», выполняющей внутренние и международные рейсы. Завод поставит партию гарнитур ГСШ-А-18М-1 в аэропорт «Домодедово».

Гарнитуры уже прошли испытания у авиаперевозчика. Микрофоны бесперебойно работают даже в условиях сверхжаркого климата или Крайнего Севера. Для удобства микрофон может устанавливаться как с правой, так и с левой стороны, а также откидываться вверх.

По словам генерального директора «Октавы» Александра Веселова, в рамках политики импортозамещения завод готов обеспечить потребности страны в поставках авиационных гарнитур и средств наземной связи.

Планируется расширить круг заказчиков – в ближайшее время «Октава» может начать сотрудничество с ещё 93 аэропортами.