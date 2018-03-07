новости
новости
Регистрация
Гарнитуры тульской «Октавы» будут использоваться в российских аэропортах

Гарнитуры тульской «Октавы» будут использоваться в российских аэропортах

Завод поставит партию устройств в аэропорт «Домодедово» для одной из компаний-авиаперевозчиков.

Тульское ПАО «Октава» заключило договор с авиакомпанией «S7», выполняющей внутренние и международные рейсы. Завод поставит партию гарнитур ГСШ-А-18М-1 в аэропорт «Домодедово».

Гарнитуры уже прошли испытания у авиаперевозчика. Микрофоны бесперебойно работают даже в условиях сверхжаркого климата или Крайнего Севера. Для удобства микрофон может устанавливаться как с правой, так и с левой стороны, а также откидываться вверх.

По словам генерального директора «Октавы» Александра Веселова, в рамках политики импортозамещения завод готов обеспечить потребности страны в поставках авиационных гарнитур и средств наземной связи.

Планируется расширить круг заказчиков – в ближайшее время «Октава» может начать сотрудничество с ещё 93 аэропортами.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +4
Другие статьи по темам
Событие
Октаватульский завод Октаватульские микрофоныавиационные гарнитурысоглашение о сотрудничестве
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдёт приём граждан по земельным вопросам
В Туле пройдёт приём граждан по земельным вопросам
Тульские бойцы СОБРа и ОМОНа вернулись с Северного Кавказа
Тульские бойцы СОБРа и ОМОНа вернулись с Северного Кавказа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.