В Тульской области пройдёт донорская акция

С 12 по 16 марта в Тульской области пройдет акция «День донорского совершеннолетия». Почетными участниками традиционно станут совершеннолетние молодые люди, готовые безвозмездно сдать кровь для спасения людей, попавших в беду.

Молодежь и студенчество – всегда активные участники донорского движения. Специалисты «Тульской областной станции переливания крови» будут рады видеть в рядах доноров молодых людей, готовых впервые сдать кровь. Будущих и действующих доноров ждут по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.30, телефон: (4872)31-22-63,

Тула, ул. Майская, д. 3, с 8.00 до 12.00, телефон: (4872)48-21-37,

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, с 8.00 до 13.00, телефон: (48762)6-28-67,

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, с 8.00 до 13.00, телефон: (48741)5-56-10.

При себе обязательно иметь паспорт.