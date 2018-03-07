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В Тульской области пройдёт донорская акция

В Тульской области пройдёт донорская акция

Сдать кровь смогут молодые люди, достигшие 18-летия.

С 12 по 16 марта в Тульской области пройдет акция «День донорского совершеннолетия». Почетными участниками традиционно станут совершеннолетние молодые люди, готовые безвозмездно сдать кровь для спасения людей, попавших в беду.

Молодежь и студенчество – всегда активные участники донорского движения. Специалисты «Тульской областной станции переливания крови» будут рады видеть в рядах доноров молодых людей, готовых впервые сдать кровь. Будущих и действующих доноров ждут по адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.30, телефон: (4872)31-22-63,
  • Тула, ул. Майская, д. 3, с 8.00 до 12.00, телефон: (4872)48-21-37,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, с 8.00 до 13.00, телефон: (48762)6-28-67,
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, с 8.00 до 13.00, телефон: (48741)5-56-10.

При себе обязательно иметь паспорт.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +3
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