Тульские бойцы СОБРа и ОМОНа вернулись с Северного Кавказа

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

За три месяца они выполнили на территории региона более 50 спецопераций.

На протяжении трёх месяцев бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области выполняли служебно-боевые задачи на территории Северного Кавказа. Они охраняли общественный порядок, оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

Сотрудников встретили начальник Управления Росгвардиии по Тульской области полковник Олег Петрик, руководители подразделений, коллеги, родные и друзья.

Совместными усилиями отрядами СОБР и ОМОН было выполнено более 50 специальных операций, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества.

Начальник Управления поздравил бойцов с успешным окончанием командировки и возвращением на родную землю, поблагодарил за достойное выполнение своего служебного долга, высокий профессионализм и мужество.

Сразу после торжественного построения сотрудники Росгвардии смогли обнять родных и близких. После отдыха бойцы и офицеры приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области.