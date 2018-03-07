Список: Стали известны имена лучших врачей Тульской области

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo публикует фамилии и имена докторов - победителей конкурса «Любимый доктор». Финалистов определяли более 100 тысяч жителей области.

Конкурс общественного признания «Любимый доктор» определил докторов, которых больше всего ценят пациенты. Вот они:

КУЗОВЛЕВА АНГЕЛИНА ЭДУАРДОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»;

ЧЕШКО ИРИНА ФЕДОРОВНА — врач-невролог ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»;

БУРМЫКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА — заведующая отделением, врач-инфекционист ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»;

ТАРАСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»;

СЮРИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»;

СИМОНОВА РАИСА ПЕТРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»;

БОРНЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА — врач-терапевт-профпатолог ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»;

МАХМУДОВ САФОЙДИН САХОБИДДИНОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»;

ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА — врач-гинеколог ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»;

СУШКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ — заведующий физио -терапевтическим отделением поликлиники ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»;

БУЛТАЧЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»;

СЫЧЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач акушер — гинеколог ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской»;

ФРОЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач акушер — гинеколог, врач — неонатолог ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской»;

КОХАНОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;

МЫТАРЕВА АННА МИХАЙЛОВНА — врач общей практики ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;

ЧЕДАКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — врач-ортопед ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;

ДРОЗДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР КАЗЕМИРОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;

ТЕЛЕГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;

СТРЫГИНА АННА ВИКТОРОВНА — врач-оториноларинголог ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;

СОРОКОЛЕТОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;

НОВИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;

ГРЕЧИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-хирург, заведующий отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;

ФРОЛОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»;

ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА — врач-гинеколог ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»;

КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»;

МИХАЙЛЕНКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;

КУДИНОВА СУЛИМА ТАТУЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;

СПАССКАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;

ГУСЕВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА — врач-хирург ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;

ЕРЕМИЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

БАЛИНА ПОЛИНА ЛЕОНТЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

ГАРМАШ ВИТАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

ИВАНЧИКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

ПОДКОСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-онколог ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

МАМОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — врач-травматолог ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

ЧИГЛАШВИЛИ ДАТО СЕМЕНОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

МОКРИНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;

КРУГЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — врач психиатр-нарколог ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»;

МОРОЗОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА — врач психиатр-нарколог ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»;

НАДЕЖИНА ЕЛЕНА ЗУРАБОВНА — врач-гинеколог ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»;

КОЛОМЕЙЦЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-онколог ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»;

СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА — заведующая операционным блоком, врач акушер-гинеколог ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»;

ХРОМУШКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА — заведующая областным центром охраны зрения детей, врач-офтальмолог ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»;

БАРАНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ — врач-детский хирург ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»;

ВОЛОДИЧЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА — заведующая гематологическим отделением, врач-гематолог ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»;

ЦАРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ — врач отделения функциональной диагностики ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»;

КОРНИЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА — заведующая Центром раннего вмешательства, врач-педиатр ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;

МАКСИМЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА — заведующая первым психоневрологическим отделением, врач-невролог ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;

УТЮПИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА — врач-психиатр ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»;

ПАНКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — зубной врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

ЯКУНИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА — зубной врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — врач стоматолог-хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

ФЕДОТОВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ — врач стоматолог ортопед ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

КУТУЗОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ — врач стоматолог ортопед, стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

ШНЫРЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — врач стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

АКСЕНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ — зубной врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

КОЧКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ — врач стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

ПОРЫВКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ — врач стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;

ЦИВЦИВАДЗЕ БЕСОРИОН ЛЕВАНОВИЧ — зубной врач ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»;

ПЕРШИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА — врач-дерматовенеролог ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;

РУДНЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА — врач-дерматовенеролог, главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;

СКРИПНИКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА — врач-дерматовенеролог ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;

ЕЛИСТРАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»;

ПАРЧИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-гастроэнтеролог ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»;

ВЯЗЬМОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением № 2 ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»;

АЛЕКСЕЕВА АННА ИГОРЕВНА — врач-кардиолог, врач функциональной диагностики ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»;

ГОРЕЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»;

СУРКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА — заведующая офтальмологическим отделением, врач-офтальмолог ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»;

ГОРЧАЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»;

ПОЛОВИНКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ — заведующий терапевтическим отделением — врач-терапевт ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»;

ТУТАЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА — врач-фтизиатр ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»;

ЧЕКМАЗОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА — врач-фтизиатр ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»;

ТАРАСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА — врач-физиотерапевт ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени Я.С. Стечкина»;

ДРАЧЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ДЕМИДОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

СИДОРОВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ДЕМИДЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

САРАТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ШМАЛЬКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА — врач-оториноларинголог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ОСИПОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-кардиолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ЛЕВЧЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ГАКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ — врач-онколог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ГРИБКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

КУЛИКОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ — врач-рентгенолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

СУЛОЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ШАМЧИНСКАЯ ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

НАХАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

ДВОРНИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;

БУЛДАКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;

ГРИГОРОВИЧ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;

ЛОГУНИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;

КОБЗЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;

ТЕВС МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА — врач-стоматолог ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;

ЛУЦЕНКО ИННА ГЕННАДЬЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;

ТИМОШИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;

ПЕТРОВСКАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;

ТОЛСТОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ — врач-оториноларинголог ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;

РЕШЕТНИКОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;

ТРУБЛЕНКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;

РАДУЛ ИРИНА ДМИТРИЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;

ПОНИЗОВНЫЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ — врач-травматолог ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;

РИДЕЛЬ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-невролог ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;

БУЛАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;

ТИХОЛАЗОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;

ЦУКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;

ЦУКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ — врач травматолог-ортопед ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;

ГЛУЩЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Донская городская больница № 1»;

МУСТАФАЕВ ГАДЖИ НАРИМАНОВИЧ — врач-педиатр участковый ГУЗ «Донская городская больница № 1»;

БОРИСОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ — врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением ГУЗ «Донская городская больница № 1»;

МОНАКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА — врач-невролог ГУЗ «Донская городская больница № 1»;

КАРАСЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;

СЕВОСТЬЯНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;

ГАЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — врач-невролог ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;

ВЕЙСАЛОВА ЛУИЗА АЛИЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;

ВЕЛИГУРИНА ЮЛИЯ ИВАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;

ЗУДОВА ЕЛЕНА АЛХВАТОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;

БАБИЖАЕВ ШЛИМ АСОЕВИЧ — врач-оториноларинголог ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;

ЛАРИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;

СОЛОДОВЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;

МОЛЧАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — врач-педиатр участковый ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;

ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-эндокринолог ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;

МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;

КРЕСТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;

НОВОГОРДИНСКАЯ СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;

ЯРОШ МАРИЯ ИВАНОВНА — врач-оториноларинголог ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;

МОСКВИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;

ХРАМОВА РИММА ИРФАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;

ЗАВОДОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;

НЕЧАЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА — врач-невролог ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;

ПЕТРОВСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ — врач-хирург, заведующий хирургическим отделением ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;

КРИВОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;

ТАРЕЛКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;

ВЕДЕХИНА ОКСАНА ЮРЬЕВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;

КОСТИОНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ — врач-терапевт ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;

РЕВИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Ленинская районная больница»;

КУЗИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА — врач общей практики, педиатр ГУЗ «Ленинская районная больница»;

ШЕВЦОВА АНЖЕЛА АЛЕКСЕЕВНА — врач хирург ГУЗ «Ленинская районная больница»;

СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ОЛЕГОВИЧ — врач-инфекционист ГУЗ «Ленинская районная больница»;

ХАРЛАМОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА — врач общей практики, заведующая отделением врачей общей практики № 1 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;

КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА — врач-педиатр ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;

СОКОЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;

НИКАНДРОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА — врач-гастроэнтеролог, заведующая педиатрическим отделением ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;

УСЕНАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЛИУДИНОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

БАДАЛОВА МИНАРА ИМРАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

КОСТИНЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

ПОПОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

ТРОНЯЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ — врач-ультразвуковой диагностики ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

РОДИОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

СТЕПАНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

МАДЖИДОВ МАХМУД ХУШВАКТОВИЧ — врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;

САЛИХОВА ГУЛЬНАРА СУЛАЙМОНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

СУСМЕТОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

МОИСЕЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

ШЛЫК НИНА ФЕДОРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

МАМОТЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА — врач-офтальмолог ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

АМИРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

БУРГЕЛО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ — врач хирург ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

ЛЕОНОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ — врач-терапевт ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;

АЧАБАЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА — врач общей практики ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;

ЖАРКОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;

АЧАБАЕВ САЛИСОЛТАН ХАНГЕРЕЕВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;

ФЕДЯНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ — врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;

ОДИНЦОВА ЖАННА ЛЕОНИДОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»;

КОЛОСОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»;

НИКИТКОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА — врач-невролог ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»;

ЖЕРЕБЦОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;

МОРОЗОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА — врач педиатр участковый ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;

БЕККЕР ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА — врач-невролог ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;

ФАДЕЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА — врач-стоматолог ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;

КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Узловская районная больница»;

ГИЛЬГЕЕВА БАЙРТА СЕРГЕЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Узловская районная больница»;

БАЛАНДИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — врач-терапевт ГУЗ «Узловская районная больница»;

ДЕДОК МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ — врач травматолог-ортопед ГУЗ «Узловская районная больница»;

КРЕТОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА — врач-инфекционист, заведующая инфекционно-боксированным отделением ГУЗ «Щекинская районная больница»;

РООТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Щекинская районная больница»;

МАТЮХИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Щекинская районная больница»;

БЕРЕЗУЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Щекинская районная больница»;

КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Ясногорская районная больница»;

АКОПОВА СУСАННА ЗУРАБОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Ясногорская районная больница»;

ИЛЬИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Ясногорская районная больница»;

СОБИРОВА СОМИЯ НАБИЕВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Ясногорская районная больница»;

БОЛОТОВА ВАЛЕНИЯ НИКОЛАЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Ясногорская районная больница»;

РЯСКОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ — врач-невролог ГУЗ «Ясногорская районная больница»;

БАШУТСКАЯ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА — заведующая терапевтическим отделением ГУЗ «Ясногорская районная больница».

6 марта 2018 года в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» чествовали победителей конкурса «Любимый доктор».

В течение месяца жители Тульской области выбирали «народных» докторов. Критериями оценки служили профессионализм, внимательность, доброта, отзывчивость, милосердие и другие положительные качества медицинского работника.

Номинаций было четыре: врач терапевт-участковый (врач общей практики), врач-педиатр участковый, врач-специалист и врач стационара. Конкурс был с энтузиазмом воспринят и населением, и медицинским сообществом. Свой выбор сделали 101 246 жителей региона.

Как итог — выбраны 186 «любимых» докторов, получивших истинно народное и общественное признание!

«Конкурс, объявленный министерством здравоохранения Тульской области, объединил врачебное и пациентские сообщества. В течение месяца мы получали обратную связь от наших жителей, которые голосовали сердцем. Мы обязательно будем продолжать и поддерживать это начинание и новую традицию. Ведь это не просто благодарность или „спасибо“ доктору, это — настоящее народное признание, эти доктора — любимые!», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк, подводя итоги конкурса.

Победителей поощрят денежной премией.