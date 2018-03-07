Список: Стали известны имена лучших врачей Тульской области
Myslo публикует фамилии и имена докторов - победителей конкурса «Любимый доктор». Финалистов определяли более 100 тысяч жителей области.
Конкурс общественного признания «Любимый доктор» определил докторов, которых больше всего ценят пациенты. Вот они:
КУЗОВЛЕВА АНГЕЛИНА ЭДУАРДОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»;
ЧЕШКО ИРИНА ФЕДОРОВНА — врач-невролог ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»;
БУРМЫКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА — заведующая отделением, врач-инфекционист ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»;
ТАРАСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»;
СЮРИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»;
СИМОНОВА РАИСА ПЕТРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»;
БОРНЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА — врач-терапевт-профпатолог ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»;
МАХМУДОВ САФОЙДИН САХОБИДДИНОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»;
ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА — врач-гинеколог ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»;
СУШКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ — заведующий физио -терапевтическим отделением поликлиники ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»;
БУЛТАЧЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»;
СЫЧЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач акушер — гинеколог ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской»;
ФРОЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач акушер — гинеколог, врач — неонатолог ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской»;
КОХАНОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;
МЫТАРЕВА АННА МИХАЙЛОВНА — врач общей практики ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;
ЧЕДАКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — врач-ортопед ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;
ДРОЗДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР КАЗЕМИРОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;
ТЕЛЕГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;
СТРЫГИНА АННА ВИКТОРОВНА — врач-оториноларинголог ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;
СОРОКОЛЕТОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;
НОВИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;
ГРЕЧИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-хирург, заведующий отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;
ФРОЛОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»;
ПАНОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА — врач-гинеколог ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»;
КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»;
МИХАЙЛЕНКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;
КУДИНОВА СУЛИМА ТАТУЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;
СПАССКАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;
ГУСЕВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА — врач-хирург ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;
ЕРЕМИЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
БАЛИНА ПОЛИНА ЛЕОНТЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
ГАРМАШ ВИТАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
ИВАНЧИКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
ПОДКОСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-онколог ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
МАМОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — врач-травматолог ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
ЧИГЛАШВИЛИ ДАТО СЕМЕНОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
МОКРИНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»;
КРУГЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — врач психиатр-нарколог ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»;
МОРОЗОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА — врач психиатр-нарколог ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»;
НАДЕЖИНА ЕЛЕНА ЗУРАБОВНА — врач-гинеколог ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»;
КОЛОМЕЙЦЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-онколог ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»;
СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА — заведующая операционным блоком, врач акушер-гинеколог ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»;
ХРОМУШКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА — заведующая областным центром охраны зрения детей, врач-офтальмолог ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»;
БАРАНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ — врач-детский хирург ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»;
ВОЛОДИЧЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА — заведующая гематологическим отделением, врач-гематолог ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»;
ЦАРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ — врач отделения функциональной диагностики ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»;
КОРНИЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА — заведующая Центром раннего вмешательства, врач-педиатр ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;
МАКСИМЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА — заведующая первым психоневрологическим отделением, врач-невролог ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;
УТЮПИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА — врач-психиатр ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»;
ПАНКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — зубной врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
ЯКУНИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА — зубной врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — врач стоматолог-хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
ФЕДОТОВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ — врач стоматолог ортопед ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
КУТУЗОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ — врач стоматолог ортопед, стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
ШНЫРЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — врач стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
АКСЕНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ — зубной врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
КОЧКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ — врач стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
ПОРЫВКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ — врач стоматолог хирург ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»;
ЦИВЦИВАДЗЕ БЕСОРИОН ЛЕВАНОВИЧ — зубной врач ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»;
ПЕРШИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА — врач-дерматовенеролог ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
РУДНЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА — врач-дерматовенеролог, главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
СКРИПНИКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА — врач-дерматовенеролог ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
ЕЛИСТРАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»;
ПАРЧИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-гастроэнтеролог ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»;
ВЯЗЬМОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением № 2 ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»;
АЛЕКСЕЕВА АННА ИГОРЕВНА — врач-кардиолог, врач функциональной диагностики ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»;
ГОРЕЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»;
СУРКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА — заведующая офтальмологическим отделением, врач-офтальмолог ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»;
ГОРЧАЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»;
ПОЛОВИНКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ — заведующий терапевтическим отделением — врач-терапевт ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»;
ТУТАЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА — врач-фтизиатр ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»;
ЧЕКМАЗОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА — врач-фтизиатр ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»;
ТАРАСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА — врач-физиотерапевт ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени Я.С. Стечкина»;
ДРАЧЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
ДЕМИДОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
СИДОРОВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ДЕМИДЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
САРАТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ШМАЛЬКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА — врач-оториноларинголог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ОСИПОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-кардиолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ЛЕВЧЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ГАКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ — врач-онколог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ГРИБКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
КУЛИКОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ — врач-рентгенолог ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
СУЛОЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ШАМЧИНСКАЯ ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
НАХАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
ДВОРНИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева»;
БУЛДАКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;
ГРИГОРОВИЧ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;
ЛОГУНИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;
КОБЗЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;
ТЕВС МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА — врач-стоматолог ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;
ЛУЦЕНКО ИННА ГЕННАДЬЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»;
ТИМОШИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;
ПЕТРОВСКАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;
ТОЛСТОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ — врач-оториноларинголог ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;
РЕШЕТНИКОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Белевская центральная районная больница»;
ТРУБЛЕНКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;
РАДУЛ ИРИНА ДМИТРИЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;
ПОНИЗОВНЫЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ — врач-травматолог ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;
РИДЕЛЬ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-невролог ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»;
БУЛАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;
ТИХОЛАЗОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;
ЦУКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;
ЦУКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ — врач травматолог-ортопед ГУЗ «Веневская центральная районная больница»;
ГЛУЩЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Донская городская больница № 1»;
МУСТАФАЕВ ГАДЖИ НАРИМАНОВИЧ — врач-педиатр участковый ГУЗ «Донская городская больница № 1»;
БОРИСОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ — врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением ГУЗ «Донская городская больница № 1»;
МОНАКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА — врач-невролог ГУЗ «Донская городская больница № 1»;
КАРАСЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;
СЕВОСТЬЯНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;
ГАЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — врач-невролог ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;
ВЕЙСАЛОВА ЛУИЗА АЛИЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»;
ВЕЛИГУРИНА ЮЛИЯ ИВАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;
ЗУДОВА ЕЛЕНА АЛХВАТОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;
БАБИЖАЕВ ШЛИМ АСОЕВИЧ — врач-оториноларинголог ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;
ЛАРИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова»;
СОЛОДОВЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;
МОЛЧАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — врач-педиатр участковый ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;
ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-эндокринолог ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;
МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ — врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ГУЗ «Заокская центральная районная больница»;
КРЕСТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА — врач-терапевт ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;
НОВОГОРДИНСКАЯ СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;
ЯРОШ МАРИЯ ИВАНОВНА — врач-оториноларинголог ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;
МОСКВИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»;
ХРАМОВА РИММА ИРФАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;
ЗАВОДОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;
НЕЧАЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА — врач-невролог ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;
ПЕТРОВСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ — врач-хирург, заведующий хирургическим отделением ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница»;
КРИВОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;
ТАРЕЛКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;
ВЕДЕХИНА ОКСАНА ЮРЬЕВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;
КОСТИОНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ — врач-терапевт ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»;
РЕВИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Ленинская районная больница»;
КУЗИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА — врач общей практики, педиатр ГУЗ «Ленинская районная больница»;
ШЕВЦОВА АНЖЕЛА АЛЕКСЕЕВНА — врач хирург ГУЗ «Ленинская районная больница»;
СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ОЛЕГОВИЧ — врач-инфекционист ГУЗ «Ленинская районная больница»;
ХАРЛАМОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА — врач общей практики, заведующая отделением врачей общей практики № 1 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;
КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА — врач-педиатр ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;
СОКОЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;
НИКАНДРОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА — врач-гастроэнтеролог, заведующая педиатрическим отделением ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»;
УСЕНАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЛИУДИНОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
БАДАЛОВА МИНАРА ИМРАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
КОСТИНЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
ПОПОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
ТРОНЯЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ — врач-ультразвуковой диагностики ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
РОДИОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА — врач-эндокринолог ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
СТЕПАНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
МАДЖИДОВ МАХМУД ХУШВАКТОВИЧ — врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова»;
САЛИХОВА ГУЛЬНАРА СУЛАЙМОНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
СУСМЕТОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
МОИСЕЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
ШЛЫК НИНА ФЕДОРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
МАМОТЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА — врач-офтальмолог ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
АМИРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
БУРГЕЛО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ — врач хирург ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
ЛЕОНОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ — врач-терапевт ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»;
АЧАБАЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА — врач общей практики ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;
ЖАРКОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;
АЧАБАЕВ САЛИСОЛТАН ХАНГЕРЕЕВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;
ФЕДЯНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ — врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»;
ОДИНЦОВА ЖАННА ЛЕОНИДОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»;
КОЛОСОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»;
НИКИТКОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА — врач-невролог ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»;
ЖЕРЕБЦОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;
МОРОЗОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА — врач педиатр участковый ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;
БЕККЕР ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА — врач-невролог ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;
ФАДЕЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА — врач-стоматолог ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»;
КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-терапевт участковый ГУЗ «Узловская районная больница»;
ГИЛЬГЕЕВА БАЙРТА СЕРГЕЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Узловская районная больница»;
БАЛАНДИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — врач-терапевт ГУЗ «Узловская районная больница»;
ДЕДОК МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ — врач травматолог-ортопед ГУЗ «Узловская районная больница»;
КРЕТОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА — врач-инфекционист, заведующая инфекционно-боксированным отделением ГУЗ «Щекинская районная больница»;
РООТ ИРИНА СЕРГЕЕВНА — врач-кардиолог ГУЗ «Щекинская районная больница»;
МАТЮХИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Щекинская районная больница»;
БЕРЕЗУЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Щекинская районная больница»;
КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА — врач-терапевт участковый ГУЗ «Ясногорская районная больница»;
АКОПОВА СУСАННА ЗУРАБОВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Ясногорская районная больница»;
ИЛЬИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — врач-хирург ГУЗ «Ясногорская районная больница»;
СОБИРОВА СОМИЯ НАБИЕВНА — врач акушер-гинеколог ГУЗ «Ясногорская районная больница»;
БОЛОТОВА ВАЛЕНИЯ НИКОЛАЕВНА — врач-педиатр участковый ГУЗ «Ясногорская районная больница»;
РЯСКОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ — врач-невролог ГУЗ «Ясногорская районная больница»;
БАШУТСКАЯ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА — заведующая терапевтическим отделением ГУЗ «Ясногорская районная больница».
6 марта 2018 года в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» чествовали победителей конкурса «Любимый доктор».
В течение месяца жители Тульской области выбирали «народных» докторов. Критериями оценки служили профессионализм, внимательность, доброта, отзывчивость, милосердие и другие положительные качества медицинского работника.
Номинаций было четыре: врач терапевт-участковый (врач общей практики), врач-педиатр участковый, врач-специалист и врач стационара. Конкурс был с энтузиазмом воспринят и населением, и медицинским сообществом. Свой выбор сделали 101 246 жителей региона.
Как итог — выбраны 186 «любимых» докторов, получивших истинно народное и общественное признание!
«Конкурс, объявленный министерством здравоохранения Тульской области, объединил врачебное и пациентские сообщества. В течение месяца мы получали обратную связь от наших жителей, которые голосовали сердцем. Мы обязательно будем продолжать и поддерживать это начинание и новую традицию. Ведь это не просто благодарность или „спасибо“ доктору, это — настоящее народное признание, эти доктора — любимые!», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк, подводя итоги конкурса.
Победителей поощрят денежной премией.