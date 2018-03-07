В Туле обсудили развитие пчеловодства

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Помимо региональных специалистов, на мероприятии были участники из Республики Башкортостан, а также Белгородской, Рязанской, Липецкой и Ульяновской областей.

6 марта в Туле по поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках IV конференции пчеловодов Тульской области прошел региональный отраслевой форум. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти Тульской области, Ассоциации по содействию развития пчеловодства в регионе, главы крестьянско-фермерских хозяйств и частные пчеловоды.

В дискуссии также принимали участие специалисты из Республики Башкортостан, а также Белгородской, Рязанской, Липецкой и Ульяновской областей.

В своем приветственном слове заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил:

- Наш форум приобретает межрегиональный статус. Я уверен, что по итогам обсуждения и с учетом опыта наших коллег, нам удастся наметить дальнейшие пути развития отрасли.

В рамках форума обсуждались вопросы государственной поддержки развития пчеловодства, ветеринарного сопровождения, а также сотрудничества пчеловодов с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сетевыми ритейлерами.