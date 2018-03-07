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Строительство моста через реку Красивая Меча в Ефремове планируется завершить в 2018 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Строительство моста через реку Красивая Меча в Ефремове планируется завершить в 2018 году

В настоящее время на объекте завершается устройство опор моста.

6 марта в Ефремове министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник проинспектировал ход работ по строительству моста через реку Красивая Меча.

Сооружение длиной свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами начали строить в 2017 году взамен аварийного моста, возведенного в 1961 году. Участок реконструкции — порядка 1 км дорожного полотна. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов, и жители с нетерпением ждут окончания его строительства.

В настоящее время на объекте завершается устройство опор моста. По словам подрядчика, выполняющего работы, движение по новому мосту планируется пустить в сентябре 2018 года.

- Учитывая большую социальную и экономическую значимость объекта, по поручению губернатора Алексея Дюмина министерство в постоянном режиме контролирует ход работ, чтобы строительство моста было выполнено качественно и в срок, — приводит слова Родиона Дудника пресс-служба правительства Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:45 +5
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