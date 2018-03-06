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Во время выступления в тульском цирке разбилась акробатка

Во время выступления в тульском цирке разбилась акробатка

Девушка госпитализирована, но опасности для жизни нет.

Во время показа шоу-программы «Тропик-шоу» для детей из многодетных семей в Тульском цирке произошёл серьёзный инцидент.

Исполняя номер на батуте, одна из акробаток неудачно приземлилась на снаряд – по инерции её вынесло за пределы площадки, и она упала на манеж. Девушку унесли с арены без сознания.

По предварительной информации, прибывшие на место врачи не зафиксировали серьёзных повреждений и переломов, однако артистка была госпитализирована. Её жизни ничто не угрожает.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:13 +2
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