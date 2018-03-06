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«Цветочный патруль» на тульских дорогах: сотрудники ГИБДД дарили женщинам тюльпаны
Фото Алексея Пирязева.

«Цветочный патруль» на тульских дорогах: сотрудники ГИБДД дарили женщинам тюльпаны

Такая встреча для тульских автомобилисток была неожиданностью.

В Туле в преддверии празднования Международного женского дня сотрудники ГИБДД совместно с радиостанцией «Милицейская волна» и группой автомобильных компаний региона вручали женщинам-водителям цветы.

У автоледи была уникальная возможность передать в прямом эфире радиостанции приветы и поздравления в адрес своих родных и близких, а также получить заряд положительных эмоций от всех организаторов  акции, проведение которой уже стало доброй традицией.

Для многих девушек подобная встреча с сотрудниками ГИБДД была полной неожиданностью, но приятной!

Инспекторы желали женщинам добра, любви, весны и безопасных дорог.

Кстати, завтра, 7 марта, каждая посетительница МРЭО ГИБДД получит цветы от полицейских, а 8 марта «цветочный патруль» будет караулить автолюбительниц у здания областной Госавтоинспекции.

Галерея
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 1
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 2
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 3
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 4
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 5
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 6
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 7
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 8
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 9
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 10
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 11
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 12
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 13
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 14
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 15
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 16
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 17
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 18
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 19
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 20
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 21
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 22
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 23
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 24
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 25
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 26
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 27
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 28
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 29
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 30
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 31
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 32
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 33
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 34
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 35
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 36
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 37
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 38
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 39
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 40
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 41
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 42
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 43
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 44
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 45
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 46
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 47
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 48
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 49
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 50
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 51
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 52
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 53
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 54
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 55
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 56
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 57
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 58
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 59
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 60
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 61
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 62
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 63
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 64
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 65
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 66
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 67
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 68
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 69
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 70
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 71
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 72
Сотрудники ГИБДД дарили тулячкам тюльпаны, Фото: 73
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:02 +6
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