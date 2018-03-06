«Цветочный патруль» на тульских дорогах: сотрудники ГИБДД дарили женщинам тюльпаны

Фото Алексея Пирязева.

Такая встреча для тульских автомобилисток была неожиданностью.

В Туле в преддверии празднования Международного женского дня сотрудники ГИБДД совместно с радиостанцией «Милицейская волна» и группой автомобильных компаний региона вручали женщинам-водителям цветы.

У автоледи была уникальная возможность передать в прямом эфире радиостанции приветы и поздравления в адрес своих родных и близких, а также получить заряд положительных эмоций от всех организаторов акции, проведение которой уже стало доброй традицией.

Для многих девушек подобная встреча с сотрудниками ГИБДД была полной неожиданностью, но приятной!

Инспекторы желали женщинам добра, любви, весны и безопасных дорог.

Кстати, завтра, 7 марта, каждая посетительница МРЭО ГИБДД получит цветы от полицейских, а 8 марта «цветочный патруль» будет караулить автолюбительниц у здания областной Госавтоинспекции.