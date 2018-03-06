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На пересечении улиц Кирова и Немцова не разъехались Kia и Chevrolet
Фото: пользователь Moro

На пересечении улиц Кирова и Немцова не разъехались Kia и Chevrolet

На одной из полос движение полностью парализовано. Никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, в Пролетарском районе, на перекрёстке улиц Немцова и Кирова столкнулись Kia Ceed и Chevrolet Niva. По предварительным данным, внедорожник не уступил дорогу легковушке.

В аварии никто не пострадал, но одна из полос движения полностью перекрыта. На месте происшествия собирается довольно большая пробка. По возможности стоит продумать альтернативные пути объезда.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:59 +2
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