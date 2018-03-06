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Тульские перевозчики обратились за помощью к Алексею Дюмину

Тульские перевозчики обратились за помощью к Алексею Дюмину

В открытом письме водители маршруток жалуются на действия городских чиновников.

Тульские перевозчики, которые ранее жаловались на финансовые поборы, направили открытое информационное письмо главе региона Алексею Дюмину.

В послании, подписанном президентом регионального транспортного союза по содействию в развитии пассажирских перевозок Верой Коротких, указывается, что камнем преткновения между  перевозчиками и городскими чиновниками стала ликвидация муниципального Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Тулы.

Также говорится, что новый орган – управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, не пожелал взять на себя полномочия своего предшественника.  

Более того, авторы письма утверждают, что чиновники, несмотря на добросовестное выполнение перевозчиками своих обязанностей, устроили им «сладкую жизнь» – на протяжении полутора месяцев транспортные предприятия изводили проверками, а затем начали «муссировать тему повышения тарифа на проезд»:

Перевозчики через СМИ дали жителям разъяснения о том, что частники не являются инициаторами повышения тарифа до 20 рублей и что в коммерческом транспорте стоимость проезда повышаться не будет.

Затем Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы обратилось в суд с просьбой обязать перевозчиков прекратить обслуживание нескольких маршрутов. Поводом, якобы, стало отсутствие необходимых лицензий, а из-за прекращения субсидирования многие транспортные предприятия просто перестали существовать. Согласно тексту письма:

В СМИ должностное лицо администрации (Мурзин Р.Л.) объявляет коммерческие перевозки незаконными, а перевозчиков нелегальными.

Перевозчики просят губернатора вникнуть в проблему и принять кардинальные решения по выходу из сложного положения. Полный текст открытого письма можно посмотреть здесь.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:06 +2
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