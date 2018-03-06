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Куда туляки могут пожаловаться на нарушение трудовых прав

Куда туляки могут пожаловаться на нарушение трудовых прав

В городской администрации работает специализированная горячая линия.

Понятия «белая», «серая» и «черная» зарплата прочно вошли в обиход. «Белая» – это официальная зарплата, начисление которой полностью отражено в бухгалтерских документах, произведены отчисления страховых взносов и налогов. При «серой» зарплате часть дохода выплачивается официально, а другая – выдаётся в конверте. «Чёрную» зарплату получают люди, работающие без официального оформления.

Пока человек молод и здоров, он не задается вопросом «чистоты» своей заработной платы. Главное, чтобы работодатель платил вовремя. Выход на пенсию, в декретный отпуск, увольнение с работы и оплата больничного листа заставляют задуматься, отчего суммы выплат так малы. Кроме того, «серые» и «черные» выплаты влияют на возможность получения кредитов, покупку или строительство жилья, оплату обучения детей.

Работодателям удобно платить неофициальную зарплату, ведь в таком случае они отчисляют государству меньше взносов. Пользуйтесь своими правами – требуйте легальную заработную плату и официальное оформление трудовых отношений. Если работодатель нарушает ваши трудовые права, обратитесь в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или в суд.

В администрации Тулы открыта горячая линия по вопросам трудового права: 30-48-12, 33-11-37, 33-80-71.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 +1
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