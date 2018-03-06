Туляки привезли 33 медали с первенства ЦФО по рукопашному бою

Соревнования прошли в Брянске, в них принимали участие представители 16 регионов России.

В Брянске состоялось первенство Центрального федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте от 12 лет до 21 года. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 16 регионов России.

Тульскую область представляли спортсмены школ «Металлург» и «Триумф», спорткомплекса «Олимпик», новомосковского «Динамо», щекинского клуба «Магура», ефремовской ДЮСШ № 3, а также ребята из Киреевска, Белёва и курсанты суворовского училища.

По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 11 золотых, 16 серебряных и 6 бронзовых медалей. Победителями и призерами первенства ЦФО стали:

В возрастной группе 12-13 лет:

1 место – Фадеева Алеся, «Металлург», тренер – Мешконогих А. М.,

1 место – Борисов Никит, «Динамо», Новомосковск, тренер – Негачев В. В.,

1 место – Петров Сергей, «Металлург», тренер – Гарбуз А. Г.,

2 место – Губанов Вадим, «Металлург», тренер – Дагаев Д. С.,

2 место – Грёзов Роман, «Металлург», тренер – Дагаев Д. С.,

2 место – Шарапов Владимир, «Металлург», тренер – Ахадов Д. М.,

2 место – Казанцев Владислав, «Металлург», тренер – Ахадов Д. М.,

3 место – Потапов Вадим, «Металлург», тренер – Ахадов Д. М.

В возрастной группе 14-15 лет:

1 место – Шубина Александра, «Магура», тренеры – Герасименко И. А., Турбин П. Н.,

1 место – Капустин Никита, «Металлург», тренеры – Ахадов Д. М., Дагаев Д. С.,

1 место – Павловский Егор, «Металлург», тренеры – Ахадов Д. М., Дагаев Д. С.,

1 место – Башкин Александр, «Триумф», тренеры – Дагаев Д. С., Пашкин А. И.,

2 место – Яровиков Сергей, «Металлург» тренер – Мешконогих А. М.,

2 место – Николаев Алексей, «Металлург», тренер – Ахадов Д. М.,

2 место – Улитин Ярослав, «Металлург», тренеры – Гарбуз А. Г., Пашкин А. И.,

2 место – Щепелев Максим, «Металлург», тренер – Дагаев Д. С.,

3 место – Бушин Виктор, киреевская ДЮСШ, тренер – Бушин А. В.,

В возрастной группе 16-17 лет:

1 место – Шубина Анна, киреевская ДЮСШ, тренер – Бушин А. В.,

1 место – Сенашкин Егор, «Металлург», тренер – Дагаев Д. С.,

2 место – Капков Константин, «Магура», тренер – Герасименко И. А., Турбин П. Н.,

2 место – Улисков Денис, «Триумф» тренеры – Дагаев Д. С., Жданова И. Н.,

2 место – Ломиворотов Илья, «Металлург», тренер – Ломиворотов Р. Н.,

2 место – Скоропупов Даниил, «Триумф», тренеры – Дагаев Д. С., Поликарпов М. А.,

2 место – Минаев Илья, «Динамо», тренер – Негачев В. В.,

3 место – Дубоносов Алексей, «Магура» тренеры – Герасименко И. А., Турбин П. Н.,

3 место – Самедов Джахангир, «Металлург», тренер – Мешконогих А. М.,

3 место – Багомедов Тимур, спортивный клуб «Патриот», тренер – Багомедов Р. М.,

2 место – Ханина Татьяна ефремовская ДЮСШ № 3, тренер – Щербинин А. С.,

2 место – Медведева Яна, ефремовская ДЮСШ № 3, тренер – Щербинин А. С.,

В возрастной группе юниоры 18-21 год:

1 место – Семин Егор, «Триумф», тренер – Дагаев Д. С.,

1 место – Юдин Семён, «Триумф», тренер – Дагаев Д. С.,

2 место – Полюткин Василий, «Металлург», тренеры – Ахадов Д. М., Дагаев Д. С.,

3 место – Губернаторов Александр, «Олимпик», тренер – Пашкин А. И.

Победители и призеры соревнований примут участие в первенстве России. Соревнования пройдут в Туле и Ростове-на-Дону.