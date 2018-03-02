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Туляки жалуются на перебои со светом

Туляки жалуются на перебои со светом

Перебои с электроснабжением наблюдались в домах на проспекте Ленина, улицах Болдина, 9 Мая и др.

2 марта примерно в 13.30 в Туле на подстанции «Южная» произошло краткосрочное отключение электроэнергии, сработала автоматика. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе «Тулэнерго».

Из-за этого часть города осталась без света. Перебои с электроснабжением наблюдались в домах на проспекте Ленина, улицах Болдина, 9 Мая и др.

В пресс-службе «ТГЭС» нам рассказали, что в зоне отключения были социально значимые объекты. Энергетики оперативно переподключили их на другие линии, чтобы энергообеспечение не прерывалось.

На данный момент всё работает в штатном режиме.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:53 +4
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