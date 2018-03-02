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10 марта в Тульской области пройдет акция «Женское здоровье»
Представительницы прекрасной половины человечества смогут пройти скрининговое обследование и получить консультацию специалистов.
10 марта с 11.00 до 16.00 медики проведут в Тульской области профилактическую акцию «Женское здоровье», приуроченную к Международному женскому дню.
В этот день жительницы Тульской области бесплатно пройти такие обследования:
- флюорография легких;
- маммография;
- ультразвуковое исследование молочной железы;
- осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;
- дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;
- измерение функционального состояния легких — спирометрия;
- экспресс-анализы уровня глюкозы и холестерина в крови.
По полученным результатам врачи-специалисты проведут консультации по сохранению и укреплению здоровья, а при необходимости — направления на дальнейшее дообследование в учреждениях здравоохранения Тульской области.
Акция пройдет по адресам:
- Тула, площадь торгового центра «Макси», ул. Пролетарская, 2;
- Алексин, Центральная площадь;
- Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, 2;
- Новомосковск, Центральная площадь;
- Суворов, Дворцовая площадь.
Во время проведения профилактической акции волонтеры будут проводить анкетирование участниц и раздавать информационные листовки.
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