10 марта в Тульской области пройдет акция «Женское здоровье»

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10 марта с 11.00 до 16.00 медики проведут в Тульской области профилактическую акцию «Женское здоровье», приуроченную к Международному женскому дню.

В этот день жительницы Тульской области бесплатно пройти такие обследования:

флюорография легких;

маммография;

ультразвуковое исследование молочной железы;

осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;

дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;

измерение функционального состояния легких — спирометрия;

экспресс-анализы уровня глюкозы и холестерина в крови.

По полученным результатам врачи-специалисты проведут консультации по сохранению и укреплению здоровья, а при необходимости — направления на дальнейшее дообследование в учреждениях здравоохранения Тульской области.

Акция пройдет по адресам:

Тула, площадь торгового центра «Макси», ул. Пролетарская, 2;

Алексин, Центральная площадь;

Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, 2;

Новомосковск, Центральная площадь;

Суворов, Дворцовая площадь.

Во время проведения профилактической акции волонтеры будут проводить анкетирование участниц и раздавать информационные листовки.