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10 марта в Тульской области пройдет акция «Женское здоровье»
Фото vosblog.ru

10 марта в Тульской области пройдет акция «Женское здоровье»

Представительницы прекрасной половины человечества смогут пройти скрининговое обследование и получить консультацию специалистов.

10 марта с 11.00 до 16.00 медики проведут в Тульской области профилактическую акцию «Женское здоровье», приуроченную к Международному женскому дню.

В этот день жительницы Тульской области бесплатно пройти такие обследования:

  • флюорография легких;
  • маммография;
  • ультразвуковое исследование молочной железы;
  • осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;
  • дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;
  • измерение функционального состояния легких — спирометрия;
  • экспресс-анализы уровня глюкозы и холестерина в крови.

По полученным результатам врачи-специалисты проведут консультации по сохранению и укреплению здоровья, а при необходимости — направления на дальнейшее дообследование в учреждениях здравоохранения Тульской области.

Акция пройдет по адресам:

  • Тула, площадь торгового центра «Макси», ул. Пролетарская, 2;
  • Алексин, Центральная площадь;
  • Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, 2;
  • Новомосковск, Центральная площадь;
  • Суворов, Дворцовая площадь.

Во время проведения профилактической акции волонтеры будут проводить анкетирование участниц и раздавать информационные листовки.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:24 +2
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