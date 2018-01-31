Тульская прокуратура проверит условия содержания верблюда-убийцы
Выясняются все обстоятельства дела.
Ранее Myslo писал о случае, который произошел в Венёвском районе. В СНТ «Экопарк» на частной территории на пьяного 53-летнего мужчину напал верблюд. От полученных травм пострадавший скончался спустя несколько дней в больнице.
По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. Также подключилась и прокуратура.
Установлено, что животное находится в частной собственности и проживает в вольере.
По предварительным данным, пьяный мужчина зашел в хозяйственную постройку, открыл ограждение и выпустил верблюда. Гость пытался покормить животное капустой.
Однако верблюду ситуация не понравилась: он затащил мужчину на территорию вольера и затоптал его. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался.
– По указанию прокурора области Александра Козлова в настоящее время прокуратура Венёвского района проводит проверку соблюдения Федерального закона «О животном мире»
Результаты проверок прокуратура области взяла на контроль.