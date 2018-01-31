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Тульская прокуратура проверит условия содержания верблюда-убийцы

Тульская прокуратура проверит условия содержания верблюда-убийцы

Выясняются все обстоятельства дела.

Ранее Myslo писал о случае, который произошел в Венёвском районе. В СНТ «Экопарк» на частной территории на пьяного 53-летнего мужчину напал верблюд. От полученных травм пострадавший скончался спустя несколько дней в больнице.

По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. Также подключилась и прокуратура.

Установлено, что животное находится в частной собственности и проживает в вольере.

По предварительным данным, пьяный мужчина зашел в хозяйственную постройку, открыл ограждение и выпустил верблюда. Гость пытался покормить животное капустой.

Однако верблюду ситуация не понравилась: он затащил мужчину на территорию вольера и затоптал его. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался.

– По указанию прокурора области Александра Козлова в настоящее время прокуратура Венёвского района проводит проверку соблюдения Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ в части содержания объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Результаты проверок прокуратура области взяла на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:49 +1
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