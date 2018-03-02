Как тулякам правильно подарить недвижимость ребёнку

Многие граждане, имеющие несовершеннолетних детей, сталкиваются с вопросом передачи права собственности на недвижимое имущество своему ребенку.

По закону, лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут самостоятельно совершать сделки, направленные на покупку или отчуждение продажу недвижимости.

Однако квартиру или дом детям можно подарить. Даритель безвозмездно передает одаряемому объект в собственность. При этом одаряемый вправе отказаться от подарка. В случае передачи дара лицу моложе 14 лет, договор дарения может быть подписан родителями, опекунами или попечителями.

Если же ребенок достиг 14-летнего возраста, договор со стороны одаряемого может подписать он сам, но только с письменного согласия родителей.

Для регистрации договора дарения со всеми документами нужно обратиться в любое отделение МФЦ. Больше информации о подобных сделках можно найти на официальном сайте Росреестра.