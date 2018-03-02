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Погода в Туле 3 марта: осадки, гололедица, до 9 градусов ниже нуля
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 3 марта: осадки, гололедица, до 9 градусов ниже нуля

Синоптики обещают юго-восточный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег.

Днём снег (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -17 до -12 градусов, днём – около девяти градусов ниже нуля. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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