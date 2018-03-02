На выходных в Тульской области пройдут рейды ГИБДД

Будут задействованы полицейские во всех районах региона.

В предстоящие выходные дни на территории областного центра пройдут профилактические мероприятия «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель». Основная цель рейдов – снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, рейд «Нетрезвый водитель» пройдет и в районах Тульской области с максимальным задействованием личного состава. Сотрудники Госавтоинспекции снова обращают внимание водителей на недопустимость вождения в состоянии опьянения.

За повторное подобное нарушение либо неоднократный отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям придётся заплатить штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, отправиться на обязательные работы, либо провести до двух лет в колонии.