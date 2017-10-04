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Суд рассмотрит дело бывшего главврача Новомосковского роддома Елены Козиной

Суд рассмотрит дело бывшего главврача Новомосковского роддома Елены Козиной

Женщина обвиняется в присвоении денежных средств.

В Новомосковске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летней Елены Козиной — бывшего главврача роддома. Она обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, с 1 апреля 2009 года по 25 ноября 2010 года Козина, используя свое служебное положение в личных корыстных целях, незаконно присвоила около 56 тысяч рублей. Это были деньги учреждения здравоохранения, перечисленные роддому Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ для оплаты труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала, непосредственно оказывавшего медицинскую помощь женщинам в период родов и послеродовой период.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Напомним, что уголовное дело в отношении Елены Козиной было возбуждено в 2015 году. Бывший главврач Новомосковского роддома обвинялась в присвоении 271 330 рублей. В ходе следствия Козина свою вину не признала.

В феврале 2016 года суд полностью оправдал Козину. Однако 27 апреля 2016 года оправдательный приговор был отменен, а дело вернули следователям.

Подробности этой истории читайте в расследовании Myslo здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +2
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