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Как тулякам правильно продать долю в квартире

Как тулякам правильно продать долю в квартире

Рекомендации дают специалисты областного Управления Росреестра.

При продаже доли в квартире постороннему лицу другие собственники долей имеют преимущественное право покупки этой доли по той же цене, за которую она продается, и на тех же условиях.

Продавец доли обязан известить остальных владельцев о своем намерении продать долю, указав цену и иные условия продажи. Если доля не будет куплена в течение месяца со дня извещения, либо поступит письменный отказ, купить недвижимость может любое постороннее лицо.

При нарушении преимущественного права покупки другие собственники в течение трех месяцев могут через суд потребовать перевода на них прав и обязанностей покупателя. Продажа доли недвижимости подлежит нотариальному заверению.

Затем следует зарегистрировать право собственности, заплатив госпошлину –2 000 рублей. Заявление и необходимые документы можно представить в Росреестр одним из следующих способов:

  • в отделении МФЦ,
  • заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения,
  • через официальный сайт Росреестра.

Кроме того, по просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, заявление о государственной регистрации прав может быть подано в Росреестр нотариусом, удостоверившим сделку.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:49 0
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