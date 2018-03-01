Как тулякам правильно продать долю в квартире

При продаже доли в квартире постороннему лицу другие собственники долей имеют преимущественное право покупки этой доли по той же цене, за которую она продается, и на тех же условиях.

Продавец доли обязан известить остальных владельцев о своем намерении продать долю, указав цену и иные условия продажи. Если доля не будет куплена в течение месяца со дня извещения, либо поступит письменный отказ, купить недвижимость может любое постороннее лицо.

При нарушении преимущественного права покупки другие собственники в течение трех месяцев могут через суд потребовать перевода на них прав и обязанностей покупателя. Продажа доли недвижимости подлежит нотариальному заверению.

Затем следует зарегистрировать право собственности, заплатив госпошлину –2 000 рублей. Заявление и необходимые документы можно представить в Росреестр одним из следующих способов:

в отделении МФЦ,

заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения,

через официальный сайт Росреестра.

Кроме того, по просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, заявление о государственной регистрации прав может быть подано в Росреестр нотариусом, удостоверившим сделку.