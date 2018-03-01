В России за три года создадут 270 тысяч новых мест в яслях

Юлия Александрова

В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», проходит церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию.

Одной из первых Президент коснулся темы поддержки семьи, материнства и детства.

– В предыдущие годы за счёт активной поддержки семьи, материнства, детства мы смогли переломить негативные демографические тенденции: добились роста рождаемости и снижения смертности, сумели сгладить последствия двух тяжелейших, наложившихся друг на друга демографических провалов периода Великой Отечественной войны и конца прошлого века, – сказал Владимир Путин. – Как видите на графиках, это, к сожалению, оказалось примерно одно и то же по уровню снижения рождаемости. Но сегодня демографические потери 90-х неминуемо дают о себе знать. Это прежде всего снижение рождаемости, так как семьи начинает создавать малочисленное поколение 90-х годов. Это просто объективная данность.

По словам Президента, в 2017 году численность населения России в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьёзным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. В связи с этим необходимо обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России.

– Мы продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Также запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах.

Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются в этом, местами в яслях, тем самым дав возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию.

За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей.

– Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра, это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет. В 2012-2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей, – сказал Владимир Путин.